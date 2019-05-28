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Suvarlı beldesinde seçimler yenilenecek

YSK, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi

28 Mayıs 2019 Salı 19:49
Suvarlı beldesinde seçimler yenilenecek

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

YSK, İYİ Parti'den Suvarlı belediye başkanı seçilen Mikhail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisindeki bazı üyeler istifa etmişti.

Belediye başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırdı.

Seçim, ilan tarihinden sonraki 60. günü takip eden ilk pazar günü yapılacak. Seçim takvimi YSK'nin önceki takvimlerinde belirtilen süreler göz önünde bulundurularak, Besni İlçe Seçim Kurulunca oluşturulacak. Son seçimde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek bu seçimde de kullanılacak.

Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçimlerin yenilenmesi ve 2 Haziran'da sandığa gidilmesi kararlaştırılmıştı. Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde de seçimin yeniden yapılması kararı alınmıştı.

Suvarlı beldesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle birlikte iptal edilen ve yeniden yapılması kararlaştırılan seçim sayısı 7 oldu.


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:49
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