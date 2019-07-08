0553 313 94 23

"Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni”

121 yıl önce söylenen Ertuğrul Süvari Alayı’nın ’Bismihu’ ile başlayan yemini, Bilecik’in Söğüt ilçesinde ’Geleneksel 2.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
"Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni”

121 yıl önce söylenen Ertuğrul Süvari Alayı’nın ’Bismihu’ ile başlayan yemini, Bilecik’in Söğüt ilçesinde ’Geleneksel 2. Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni’ temsili olarak gerçekleştirildi.


Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde düzenlenen yemin törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve mehteran takımı konseriyle devam eden törenlerde asırlar önce Ertuğrul Gazi’nin Bilecik, Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Söğüt ilçesinde ikamet eden torunlarından oluşan temsili kıyafetli yaklaşık 40 er, dedelerinin mirası kabul ettikleri yemin törenini temsili olarak gerçekleştirdi.


“Değerlerimizle ve geçmişimizle beraber geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz”


Burada konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, değerlerle ve geçmişle geleceği hep beraber inşa edeceklerini belirterek, “Ertuğrul Alayı, Sultan Abdülhamid’in suikasta maruz kaldığı bir ortamda onu korumak üzere üzerine çullanmış olan bir ere ’evladım sen neredensin’ dendiğinde ’Söğüt’tenim’ padişahım dediği, vefanın, sadakatin timsali örnek bir hadisenin yaşandığı bir ortamda oluşturulmuştur. Sultan Abdülhamid Han’ın yakın muhafız alayını bu bölge insanından Karakeçili aşireti olmak Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Söğüt merkezli erlerden oluşturduğu muhafız alayının sembol toprakları temsil ettiği bir ortamda bir aradayız. Türk milleti tarih boyuna farklı tehlikelerle ve saldırılarla karşı karşıya kalmıştır. Tarih bilinci olan hepimiz ve çocuklarımız da bunun farkındadır. Yakın bir geçmişte 15 Temmuz gibi bizi bölüp parçalamak isteyenlerle el tutan hainlerin saldırılarına da maruz kalmış olsak bu ulvi, yüce millet her biriyle 82 milyonuyla iş birliği içinde, birliğini beraberliğini ortaya koymuştur. Burada icra edilen programla muradınız ne diye sorarsanız, bir taraftan tarihimizi yad etmek, tarihimizden ders almak, bir taraftan birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ortaya koymak, onu pekiştirmek. Çocuklarımıza bu duygu ve iradelerimizi çok net olarak yaşatabilmektir. Bizi, ufak tefek sarsıntılar, rüzgarlar hiçbir zaman sarsamaz. Bundan sonra da sarsmayacaktır. Bunun için önce biz birbirimizi sevmeliyiz, irademizi ortaya koymak durumundayız. Bu millet sadıktır. Devletine, bayrağına, değerlerine ve kendisine sadıktır. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dirliğimiz bizi dünyanın en üst noktalarına Atatürk’ün ifade ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin çok ötesine taşıyacaktır. Değerlerimizle ve geçmişimizle beraber geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz” ifadelerine yer verdi.


Konuşmanın ardından yapılan tören, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ve ilçe stadında Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübünün savaş sanatları gösterisi ile sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:06
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim: Mahir İz
    1. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    2. GRAFİKLİ - İz bırakan bir muallim:..
    3. Girişimciye destek yağmuru
    4. İki araç kafa kafaya çarpıştı
    5. Avrupa borsaları
    6. Rusya'nın Gürcistan kararı Türkiye'ye..
    7. Genç girişimciler dünya sosyetesinin..
    8. Turkcell'den veri merkezlerine 2..
    9. Sahipsiz köpeklere parazit bakımı
    10. Büyükçekmeceli çocuklardan renkli..
    11. MEB'den 10 maddede "özel okul tercih"..
    12. Akü hırsızları güvenlik kameralarına..
    13. Eyyübiyeli gençler yaz kampına..
    14. THY’nin ’Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    15. Ahır yangını söndürüldü
    16. Rusya'daki sel
    17. Gaziantep’ten Japon turist atağı
    18. "Gençlerbirliği layık olduğu yerde"
    19. Mağarada besihane
    20. Yaz ayında güneş lekelerine dikkat
    21. Ordu’ya Amerikalı gelin
    22. MEB'in gözde lisesinde dersleri duayen..
    23. 4 mahalleye nefes aldıracak park
    24. TÜSEB'den tıpta uygulamalı proje için..
    25. Yatay geçiş kontenjan ve takvimini..
    26. Balkondan kaçmaya çalışan hırsız..
    27. Avrupa'da en fazla AVM Türkiye'de açıldı
    28. Şuğul Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
    29. Kayıp Buse için JAK tarafından karada..
    30. İstanbullular hizmet bekliyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’