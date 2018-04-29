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Suudlara ve BAE'ye silah ihracatı bitecek

Almanya'da Suudi Arabistan ve BAE'nin insan hakları ihlalinde bulunduğu iddiasıyla silah ihracatının durdurulmasına yönelik yasa tasarısı hazırlandı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:46
Suudlara ve BAE'ye silah ihracatı bitecek

Almanya Sosyal Demokrat muhalefet partisi Die Linke Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de insan hakları ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle silah ihracatını yasaklayan yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı silah ihracatı başta olmak üzere diğer ürünlerin de yasaklanmasını içeriyor.

 LEOPARD TANKLARINA DA ENGEL

Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı da "insan hakları ihlali" olarak değerlendirerek terör örgütüne sahip çıkan Almanya muhalefeti hazırladığı yasa tasarısı ile Leopard anlaşmasını da etkilemeyi hedefliyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:46
  1. Suudi Arabistan
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Almanya
  4. silah ihracatı

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