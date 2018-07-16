0553 313 94 23

Suudlar Türk firmasını Çinlilere sattılar!

Saudi Cable Company'nin, Demirer Kablo'yu 66.7 milyon dolara Çinli ZTT Company'e satmak için anlaştığı bildirildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:40
Suudlar Türk firmasını Çinlilere sattılar!

Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable Company tamamına sahip olduğu Demirer Kablo'daki paylarını 250 milyon riyale (66.7 milyon dolar) Çinli ZTT Company şirketine satmak için anlaştığını açıkladı. Şirket açıklamayı Suudi Arabistan borsasına yaptı.

Telekomünikasyon ve sinyal kabloları üreten şirket aynı zamanda her türlü kablo aksesuar üretimini de gerçekleştiriyor

1954 yılında kurulan Demirer Kablo'nun internet sitesinde "Türkiye’nin ilk ve tek YG ve EYG aksesuar üreticisiyiz" ifadesi yer alıyor.

300 kişinin çalıştığı firma 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:40
  1. Suudiler
  2. Çinliler
  3. Saudi Cable Company
  4. Demirer Kablo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maradona'dan Abbas'a: Ben Filistinliyim
    1. Maradona'dan Abbas'a: Ben Filistinliyim
    2. İnternet hızında 91’inci sıradayız
    3. Donald Trump'tan zirve mesajı: NATO..
    4. Brent petrolün varili 74,64 dolar..
    5. Darbedestekçilerine dokunulmadı!
    6. Gürcistan'da madende patlama 4 ölü
    7. Adalet Bakanı Gül'den OHAL açıklaması!
    8. Dünya Kupası'nda Rusya'ya 25 milyon..
    9. Turkcell Global Bilgi sektörünün..
    10. Şile'de haftasonu bilançosu ağır! 2..
    11. 'PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen..
    12. Luis Neto tercihini yaptı! Fenerbahçe..
    13. Putin ve Trump arasında tarihi görüşme!
    14. Yeni bakandan müthiş hamle: Vatandaşa..
    15. Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu
    16. 'Hava saldırısının karşılığı yine hava..
    17. KOSGEB’de yeni dönem başlıyor
    18. Sakarya'da inşaat sırasında evine Hint..
    19. Tarım ÜFE haziranda yükseldi
    20. ‘Savunma Sanayii Başkanlığı’ kuruldu
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?