Suudlar Türk firmasını Çinlilere sattılar!

Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable Company tamamına sahip olduğu Demirer Kablo'daki paylarını 250 milyon riyale (66.7 milyon dolar) Çinli ZTT Company şirketine satmak için anlaştığını açıkladı. Şirket açıklamayı Suudi Arabistan borsasına yaptı.

Telekomünikasyon ve sinyal kabloları üreten şirket aynı zamanda her türlü kablo aksesuar üretimini de gerçekleştiriyor

1954 yılında kurulan Demirer Kablo'nun internet sitesinde "Türkiye’nin ilk ve tek YG ve EYG aksesuar üreticisiyiz" ifadesi yer alıyor.

300 kişinin çalıştığı firma 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyor.