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Suudilerin ucuz oyunu ellerinde patladı! Cevabını verdiler

Türkiye'de adam kaldırıp suçu bize atmaya çalışan Suudiler, sosyal medyada, "Türkiye güvenli değil" algısı oluşturmaya çalıştı, bu operasyon ellerinde patladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:45
Suudilerin ucuz oyunu ellerinde patladı! Cevabını verdiler

Suudi Arabistan adına ingilizce yayın yapan Saudi Gazette adlı medya organı bugün yaptığı paylaşımla sosyal medyada alay konusu oldu.

Tüm dünya Suudilerden açıklama beklerken...

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda ortadan kaldırılması olayında onlarca açık veren ve buna ilişkin detayların ortaya çıkmasıyla tüm dünyanın kendilerinden açıklama beklediği Suud'lar konuyu örtbas ederek algı operasyonu yapmaya başladı.

“Türkiye güvenli değil” haberi ve

Bu bağlamda sosyal medyada Türkiye aleyhinde algı operasyonuna başlayan Suudlar Saudi Gazette adlı yayın organından 2 paragraflık bir metin yayına verdiler. Metnin başlığı "Turkey is not safe" yani, "Türkiye güvenli değil" şeklinde atıldı.

Haberde teröristlerce 2015 yılında gerçekleştirilen Ankara saldırısının fotoğrafı kullanıldı.

"Evet! Özellikle Suud konsolosluğu"

Cemal Kaşıkçı'nın iddialara göre DEAŞ yöntemleriyle yok edilmesine ve günlerdir haber alınmamasına ilişkin hiçbir açıklama yapmayan Suud'ların medya aracılığı ile böyle bir operasyona kalkışması sosyal medyada da ters tepti. Kullanıcılar "Türkiye güvenli değil" başlığı atan Suud gazetesinin haberine "Özellikle de İstanbu'daki Arap konsolosluğu" şeklinde cevaplar verdi.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:45
  1. Ankara
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Türkiye
  5. algı operasyonu

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