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Suudilerin Kaşıkçı'yı yakalama planı dinlemeye takıldı

ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistanlı yetkililerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak üzereplan yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:11
Suudilerin Kaşıkçı'yı yakalama planı dinlemeye takıldı

Washington Post gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif gazeteciyi yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı.

Kaşıkçı’yı kandırmayı planlamışlar

Haberde söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kandırarak Suudi Arabistan’a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi.

Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı sorgulamak için mi yoksa öldürmek için mi yakalamak istediği ve Amerikalı yetkililerin Suudi Arabistan vatandaşı olan Kaşıkçı’yı konu hakkına bilgilendirip bilgilendirmediği bilinmiyor.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkıda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:11
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. cemal kaşıkçı

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