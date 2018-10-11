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"Suudileri çok şımarttık, artık hesap sorma zamanı!"

Cemal Kaşıkçı olayından sonra Suudilere karşı açık tavır alan ABD basını, Başkan Trump'ın onları çok şımarttığını, Suudi Arabistan'ın hesap vermesi gerektiğini ifade etti.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:16
"Suudileri çok şımarttık, artık hesap sorma zamanı!"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluğu geleceğini öğrendiği anda 15 kişilik özel timi harekete geçirdi. Özel jetlerle İstanbul'a gelen Suudi timi, Cemal Kaşıkçı'yı ortadan kaldırdı.

Trump şımarttı 

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma devam ederken, Washington Post gazetesinde çarpıcı bir haber çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu gazete; Suudi Prens Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan fazla yüz bulduğunu yazdı.

Suudi Arabistan hesap versin 

Haberin detaylarında, Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması nedeniyle Suudi yönetimin hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:16
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