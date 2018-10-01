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Suudi Arabistan'a uzaktan kumandalı botla saldırı!

Suudi Arabistan'ın Cazan limanına Husiler tarafından, uzaktan kumandalı botla saldırı girişiminde bulunulduğu açıklandı. Saldırı Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 02:36
Suudi Arabistan'a uzaktan kumandalı botla saldırı!

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cazan limanına Husiler tarafından uzaktan kumandalı botla saldırı girişiminde bulunuldu.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki Maliki'nin yaptığı açıklamaya göre, Husilerin Cazan limanını hedef alan bomba yüklü iki hücumbotla saldırı girişimi Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi.

Saldırı girişiminin pazar sabahı yapıldığı, girişiminde kullanılan bomba yüklü botların uzaktan kumandalı olduğu kaydedildi.

Maliki, saldırı girişiminin küçük çaplı hasara neden olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten bu yana Yemen'deki Husilere karşı yürüttüğü askeri operasyonlara karşılık Husiler, Suudi topraklarına bir kısmı balistik füze saldırıları olmak üzere çeşitli saldırılarda bulunuyor

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 02:36
  1. Suudi Arabistan
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