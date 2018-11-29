Suudi Arabistan'a kötü haber! ABD Senatosunda oylanacak

ABD'li Senatörler Bernie Sanders, Mike Lee ve Chris Murphy tarafından sunulan ABD yönetiminin Yemen savaşında Suudi Arabistan’a verdiği desteği bitirmesini öngören karar tasarısı bugün alt komitelerde oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, aynı gün Kongrede brifing veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun karara ilişkin itirazlarına rağmen 37'ye karşı 63 oyla kabul edildi.

Başkan Donald Trump yönetiminin, El Kaide ile savaşmadıkları sürece Yemen'deki tüm birliklerin ve Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırılarına verilen desteğin 30 gün içinde bitirilmesini öngören karar tasarısının savunucularından olan Senatör Sanders, oylamaya ilişkin açıklama yaptı.

"Felaket savaşlarına destek olmaya devam etmeyeceğiz"

Sanders açıklamasında, ABD'li senatörlerin Suudi hükümetine "tehlikeli, yıkıcı ve sorumsuz bir askeri politikaya sahip olan despotik bir rejimin yol açtığı felaket savaşlarına destek olmaya devam etmeyecekleri" mesajını göndermeleri gerektiğini söyledi.

Elde edilen sonucun, Suudi Arabistan ve dünyaya, ABD'nin insani bir facianın parçası olmayacaklarına dair mesaj niteliği taşıdığını kaydeden Sanders, "Yemen'deki savaşta neler olduğuna ve bundaki rolümüze karar vermeliyiz ve bugünkü oylama budur." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında yapılan oylamada 6 eksik oy almasından dolayı geçersiz olan karar tasarısının bugün geçmesi, ABD'nin Yemen savaşındaki rolünü bitirmeyi amaçlayan Senatörler için zafer niteliği taşıyor.

Genel oylama için Senatoya gönderilecek olan karar tasarısı, buradan da geçerse Başkan Trump'a sunulacak.

Öte yandan, oylamada alınan neticede, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundaki Cemal Kaşıkçı cinayetinin de büyük rol oynadığına işaret edildi. Trump yönetiminin cinayet konusunda sessiz kalması ve Suudi Arabistan'ı savunmasının da bunda etkili olduğu belirtildi.

Yemen'deki durum

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen'in geldiği bu durum, ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği hava harekatı desteği ve silah satımı ABD'li siyasetçiler arasında ciddi rahatsızlığa neden olmaya başladı.