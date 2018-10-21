Suudilere Almanya'dan sonra bir şok daha!

Belçika’nın en büyük silah üreticisi FN Herstal’ın bulunduğu Valon Bölge Başkanı Willy Borsus, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan’a silah ihracatına geçici yasak getirilebileceğini açıkladı.

Belçika devlet televizyonu RTBF'ye konuşan Borsus, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gerçekler eğer doğrulanırsa, Suudi Arabistan'a silah sevkiyatlarının askıya alınması olasılığını dışlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Valon Bölge Başkanı Borsus, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Suudi Arabistan yönetimine ‘ciddi ve kapsamlı soruşturmanın' yürütülmesi konusunda yönelttikleri talebi tamamen desteklediğini ifade etti.

Suudi Arabistan ihracat hacmi bakımından FN Herstal'ın müşteri listesinde 3. sırada yer alıyor. Yerel basının haberlerine göre geçen yıl Belçikalı silah üreticisi Riyad'a 157 milyon Euro tutarında silah satışı gerçekleştirdi. FN Herstal otomatik tabancalardan ağır makineli tüfeklere birçok ateşli silah üretiyor.