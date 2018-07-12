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Suudilerden skandal karar: Amerika karşıtı alimi tutukladılar

Suudi Arabistan'ın önde gelen âlimlerinden olan ve yaptığı konuşmalarda her defasında Amerika'nın Ortadoğu'da olmaması gerektiğini ifade eden Sefer bin Abdurrahman el-Havali, Suudi Aileyi eleştirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:26
Suudilerden skandal karar: Amerika karşıtı alimi tutukladılar

Veliaht Muhammed bin Selman’ın "Ilımlı İslam’a geçiyoruz" sözlerinden sonra köklü değişimlerin yaşandığı Suudi Arabistan’da, rejim karşıtı kim varsa tutuklanıyor.

Suudi rejimi son olarak, yazdığı kitaplarda ülkenin siyasi politikalarının İslam’ın temel prensiplerine aykırı olduğunu söyleyerek Suudi yönetimini eleştiren ilim adamı Sefer bin Abdurrahman el-Havali’yi tutukladı.

Arapça kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Suudi Arabistan güvenlik güçleri, bugün yaptığı operasyonda Abdurrahman el-Havali’nin evini basarak kendisini ve oğlunu tutukladı.

Güçlü hitabeti ve etkili sohbetleriyle binlerce Müslümanın dikkatini üzerine çeken Suudi alim ve davetçi Abdurrahman el-Havali’nin, geçtiğimiz günlerde “Müslümanlar ve Batı Medeniyeti” isimli kitabı yayımlanmış ve Arap aleminde çok ses getirerek en çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Abdurrahman el-Havali, bu kitabında Suudi Ailesine ve Suudi Arabistan Âlimler Birliğine bazı eleştirilerde bulunarak nasihatte bulunmuştu.

Suudi Âlim Abdurrahman el-Havali kitabında, Ortadoğu ziyareti sırasında Suudi Arabistan’ın ve körfez ülkelerinin Trump’a milyarlarca para verdiğini hatırlatarak Suudi Ailesini sert bir dille eleştiriler getiriyor.

(Milli Gazete)

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:26
  1. Suudi Arabistan
  2. suudi alim
  3. abd karşıtı

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor53 dk önce
    Haramzade pissrail ve dönme velileri gevur kafir ve münafıkları BOYKOT
  • muhammedmuhammed1 sa önce
    inşaallah hakiki ehli sünnet alimleri arbaistanda birlik olup ses verirse en azından oradaki insanlar belki uyanır da rejime baskı yapar.Allahü teala yardımcıları olsun.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Krallarsadık köpek ister Asaletli insanhain ve yahudiye köpek olan krallara itaat etmez İNŞAALLAH bütün arab halklarıabd ve israile köpeklik eden yöneticilerini yerle yeksan edecekerdir...
  • NecmettinNecmettin1 sa önce
    Boyle bir,habere,bir tane yorum,yazik,ki yazık,ALLAH BİZİ SENİNLE KOMŞU ETSİN,CENNETİNDE,YÜREĞİNDEN,İLHQM ALDİRSİN,TUM İSLAM ÂLEMİ İÇİN İOHAM.OLASİN,İNŞALLAH ARABİSTAN ONURLU BİR ŞEKİLDE SEÇİMLE YONETİLİR.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi44 dk önce
    Kral ve cevresi vahabi ailesi haric Saudi halki biz turkleri cok severler erdogan dedimi canini verirler Ama kral ve sebekleri catliyorlar allahinda bir hesabi var sevdiklerimiz medine ve mekke olmasa bir hicler Allah insaallah dogru yolu gösterir
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