Suudilerden skandal karar: Amerika karşıtı alimi tutukladılar

Veliaht Muhammed bin Selman’ın "Ilımlı İslam’a geçiyoruz" sözlerinden sonra köklü değişimlerin yaşandığı Suudi Arabistan’da, rejim karşıtı kim varsa tutuklanıyor.

Suudi rejimi son olarak, yazdığı kitaplarda ülkenin siyasi politikalarının İslam’ın temel prensiplerine aykırı olduğunu söyleyerek Suudi yönetimini eleştiren ilim adamı Sefer bin Abdurrahman el-Havali’yi tutukladı.

Arapça kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Suudi Arabistan güvenlik güçleri, bugün yaptığı operasyonda Abdurrahman el-Havali’nin evini basarak kendisini ve oğlunu tutukladı.

Güçlü hitabeti ve etkili sohbetleriyle binlerce Müslümanın dikkatini üzerine çeken Suudi alim ve davetçi Abdurrahman el-Havali’nin, geçtiğimiz günlerde “Müslümanlar ve Batı Medeniyeti” isimli kitabı yayımlanmış ve Arap aleminde çok ses getirerek en çok konuşulanlar arasında yerini almıştı. Abdurrahman el-Havali, bu kitabında Suudi Ailesine ve Suudi Arabistan Âlimler Birliğine bazı eleştirilerde bulunarak nasihatte bulunmuştu.

Suudi Âlim Abdurrahman el-Havali kitabında, Ortadoğu ziyareti sırasında Suudi Arabistan’ın ve körfez ülkelerinin Trump’a milyarlarca para verdiğini hatırlatarak Suudi Ailesini sert bir dille eleştiriler getiriyor.

(Milli Gazete)