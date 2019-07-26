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Suudilerden skandal hareket! Türk TIR'larına engel

Suudi Arabistan, deniz yolu ile Türkiye’ye gitmek üzere yola çıkanTIR'ları çeşitli bürokratik sebepleri gerekçe göstererek günlerdir gümrük kapılarında bekletiyor. Duba Limanı’na inen 85 Türk plakalı araç “sistem arızası” bahanesiyle tutuluyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:42
Suudilerden skandal hareket! Türk TIR'larına engel

Suudi Arabistan’ın yeni hedefi Türk TIR şoförleri oldu. Deniz yoluyla Türkiye’ye gitmek üzere yola çıkacak olan konteyner yüklü TIR’lar, çeşitli bürokratik sebeplerin öne sürülmesiyle günlerce gümrük kapılarında bekletiliyor.

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında artan bir tavırla Türkiye’ye karşı her ittifakta yer alan Suudi Arabistan, şimdi de Türk ihracatçılarını hedef almaya başladı. Deniz yolu ile Türkiye’den giden konteynerler ile yüklü TIR’lar, bürokratik engeller çıkarılarak gümrüklerde bekletiliyor.

Bekletilme süresi belirsiz

Ulaşılan bilgiye göre; son 3 aydır Türk ihracatçılara gümrüklerde zorluklar çıkaran Suudi Arabistan, dozu biraz daha artırdı. 10 gün önce Türkiye’den giden TIR’lar hiçbir eksik evrakı bulunmamasına rağmen bekletildi.

İçerisinde gıda gibi bozulma riski yüksek ürünlerin de bulunduğu TIR’lar günlerce bekletildikten sonra bir kısmına izin verildi. 3 gün önce RORO gemileriyle Arabistan’a giden Türkiye plakalı TIR’lara da benzer bir uygulama yapıldı. Duba limanına inen 85 Türk plakalı araç “sistem arızası” bahanesiyle bekletiliyor.

Bazı araçlara ise tüm işlemleri bittiği halde çıkış izni verilmiyor. Çoğu bozulma riski olan gıda ürünleri taşıyan TIR’ların ne kadar bekletileceği ise belirsiz.

Almanya ve Mısır'a sistem çalışıyor

Türkiye’den gelen araçları “sistem arızası” gerekçesiyle bekleten Suudiler, aynı gemiden inen Alman menşeli ürünleri taşıyan araçların ise geçişine izin verdi. Aynı saatlerde Mısır’dan gelen araçlar da gümrüklerden sorunsuz bir şekilde çıkarak yoluna devam etti.

TIR şoförleri, Suudi makamlarının tutumlarına isyan etti. Yiyecek içecek gibi hayati ihtiyaçlarını bile zorla karşılayabildiklerini ifade eden şoförler, markete gidişlerinin dahi engellendiğini anlattı.

Ayrıca şoförler 45 derece sıcaklığındaki bölgede araç klimasını açmak için yakıtlarının dahi kalmadığını söylediler. Daha ne kadar kalacağı belli olmayan şoförler yetkililere soru sorduğunda terslendiklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:42
  1. Suudi Arabistan
  2. Türk tırları

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