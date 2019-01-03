Suudi Arabistan'dan Rusya'ya: Acınızı paylaşıyoruz

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta doğal gaz patlaması sonucu çöken binada hayatını kaybedenler olması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mesajı gönderdi.

Kral Selman mesajında, “Magnitogorsk kentinde bir binanın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu öğrendik. Şahsınız ve dost Rus halkıyla bu acınızı paylaşıyoruz. Yine sizin şahsınıza, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost Rus halkına, Suudi Arabistan hükümeti ve halkı adına en içten hislerimizle başsağlığı diliyor, yaralılara ise acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şarkul Avsat'ın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman da taziye mesajında aynı şekilde Putin ve Rus halkının acısını paylaştığını dile getirdi.