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Suudi Arabistan'dan Rakka'ya 100 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin Rakka ilinin restorasyonu için DEAŞ karşıtı koalisyona 100 milyon dolar verdiğini duyurdu.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:18
Suudi Arabistan'dan Rakka'ya 100 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Rakka ilinin yeniden imarı için 100 milyon dolarlık yardım yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dünkü basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Rakka'nın restorasyonu için koalisyona, 100 milyon dolar katkıda bulunduğunu bildirdi.

Nauert, ABD'nin, Riyad yönetiminin "cömert katkısından" ötürü memnun olduğunu dile getirerek, yardımın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon toplantısında yapıldığını açıkladı.

Koalisyonun ve sahadaki müttefiki terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarından kaçan Rakkalılardan yaklaşık 150 bininin geri döndüğünü savunan Nauert, "Koalisyon sayesinde, sahadaki ortaklar temel hizmetleri restore ediyor." iddiasında bulundu.

Suudi Arabistan Devlet Bakanı Samir es-Sebhan, Ekim 2017'de, ABD'li yetkililerle Rakka'nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti.

RAKKA'DA İNSANİ KRİZ SÜRÜYOR

AA muhabirine bilgi veren Rakka'daki kaynaklara göre, YPG/PKK, Ekim 2017'de ele geçirdiği Rakka'da, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini uyguluyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında el koyduğu evleri sivillere teslim etmiyor.

Koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde, siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen az sayıdaki sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 11:18
  1. Suudi Arabistan
  2. Rakka
  3. İmar yardımı
  4. 100 Milyar Dolar

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