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Suudi Arabistan'dan petrol kararı! ABD seçimlerine kadar...

OPEC ve petrol sektörü kaynaklarına göre, Suudi Arabistan, ABD’de Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerine kadar petrol fiyatını 70-80 dolar/varil aralığında tutmayı amaçlıyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:05
Suudi Arabistan'dan petrol kararı! ABD seçimlerine kadar...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve petrol sektörü kaynaklarına göre, Suudi Arabistan, ABD'de Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerine kadar petrol fiyatını 70-80 dolar/varil aralığında tutmayı amaçlıyor.

Oilprice.com'un haberine göre, konuya yakın kaynaklar, Suudi Arabistan ve OPEC'in petrol fiyatları için resmi bir hedefleri olmadığını ve resmi bir hedef belirlenmesinin söz konusu olamayacağını belirtmekle birlikte, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatının 80 dolar dolayında olmasına, 70 dolar düzeyinin altına inmemesine ihtiyacı olduğunu savunuyorlar.

Kaynaklara göre, "Suudi Arabistan'ın nakite ihtiyacı var. Planlar ve reformları var ve Aramco halka arzı ertelendi. Petrol fiyatının 70-80 dolar/varil aralığında kalmasına ihtiyaçları var.

OPEC içinde başka üyeler de fiyatın 70-80 dolar/varil aralığında kalmasını istiyor, Cezayir daha önce yaptığı açıklamada 75 doların adil bir fiyat olduğunu ifade etmişti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:05
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