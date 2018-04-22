Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Suudi yönetimi haddini aştı! Şimdi de Hira Mağarası'nı ziyareti yasakladılar

Bölge medyasında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan'da ABD yancısı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı batı eksenli "reform" hareketi kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nın ziyaret edilmesi yasaklandı.

22 Nisan 2018 Pazar 14:01
Suudi yönetimi haddini aştı! Şimdi de Hira Mağarası'nı ziyareti yasakladılar

Bölge medyasındaki haberlere göre, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı batı eksenli sözde "reform" hareketi son sürat devam ediyor.

Uluslararası camiada "kulvar değişikliği" olarak yorumlanan harekette skandal bir karar alındığı ortaya çıktı. Suudi yönetiminin Hac Bakanlığı, aralarında Hira Mağarası'nın da bulunduğu Nebevi mekanları ziyareti yasakladığı öğrenildi.

Bakanlıkça yayınlanan kararnameye göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk vahiyin geldiği mekan olarak bilinen Nur Dağı ve hicret ederken kendisini takip eden Mekkeli muşriklerden saklandığı Hira Mağarası'nın da bulunduğu birçok yerin ziyaret edilmesi, "uydurma uygulamalar" öne sürülerek yasaklandı.

Durum, umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan Müslümanların tepkisine yol açtı.

SUUDİ ARABİSTAN VE İSRAİL "HAC YÖNETECEK"!

Öte yandan bölge medyasının aktardığına göre Riyad yönetiminin İsrailli bir şirket ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre, hac öncesi İsrailli şirket hacı adaylarının önemli bilgilerini toplayarak ve Suudi yönetimiyle paylaşacak.

Yine gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hac dönemi gerçekleştirilecek faaliyetlerin tüm yönetimi de İsrailli şirket ile beraber yapılacak.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:01
  1. Suudi Arabistan
  2. hac bakanlığı
  3. hira mağarası

YORUM YAZ

  • Selami Selami 18 sa önce
    Atın bakalım yorumları arkadaşlar meydannasıl olsa serbest abdyide yokedin israilide mekkeyide kurtarın vehhabilerden biz uyurken turbanla uğraşırken zorunlu din dersi derken yolsuzluk yuce divan detken adamlar yuzyıl once allahın rahmeto plan teknoloji ile yoğruldular ey amerika ey almanya ey avrupa demekle olmuyor ben işçiyim. Caliştığım fabrikaya hammadde avrupadan geliyor hammadde yok fabrikada yok. Boş konuşuyor yıllardır akitte yorum yapan kardeslerim ilk once ekonomini ucuracaksin hammadden teknoloji bağımlılığını keseceksin ondan sonra konusacaksin. Tuzu kuru. Hareket eymeyeceksin dogru tektir gercekler acıdır yillardir akiti takip ediyorum jep aynı hikaye hep aynı martafal sorgulayan araştıran toplum olmaktan ciktik osmanli boylemiydi fatihin savas teknolojisi donanmamiz abi uzun lafin kisasi zina fuhuş akp zamaninda serbest kaldi yani suc olmaktan cikti avrua yasaları ben hic bir yonetime guvenmiyorum bu gazeteyede inanmiyorum birtek sevdigim adam bu gaxetede yavuz bahadirogludur
  • SelamiSelami18 sa önce
    Kardeş fuhuş zina tavan yapmış camiler bomboş teknolojin belli neyle yapacaksın bu işi bol kesefen atmayın allah aşkına rüşvet rant dizboyu faiz uçmuş tuzun kuru anlaşılan kardeş bu dediğin topyekün imanla inancla olur mekkeyi alacaksın din kulturu ve ahlakı yayacaksın veya sahip çıkacaksın olmaz olmaz islam dini çok garip durumda şu anda türkiyede yoneticiler hırsız ey amerika ey avrupa demekle olmuyor bu işler hammade yok işte yok avrupa bu kadar salakmi veya abd veya israil boş konuşmayalim vatan milley sakatya deil artık cebin doluysa sıkıntı yok bende senin gibi düşündüm yıllarca hrpsi hikaye hersey senepler dairesinde olur
  • HalimHalim19 sa önce
    Osman,Pasa, Suudi krali olunce Turkiyede yas tutan bayraklari yariya indirten İsmail miydi?Madem gavur,kafir,siyonist v.s idi bunlar niye gidip bu madalyalari aldi,niye olunce Turkiyede yas ilan etti Erdogan?Oyle yanlisa yanlis diyemezseniz,yanlis yapan kim olursa elestirmezseniz,iste boyle 2 gunde bir,cikip once dostum der sonra vay serefsiz gavur diye herkese kufur edersiniz boyle.Arabistan İsraille anlasmis diye kufur ediyorsunuz.Erdogan anlasmadi mi?Ne oldu mavi marmara? Eminonunden torenle yollanmadi mi,vatandaslarimiz sehit edilince hesabini soracagiz denmedi mi,sonra sehit aileleri karsi cikmasina ragmen 20 milyon alip anlasan,İsrail askerlerinin davasini dusurten, tepki gosterilince de "Bu gemiyi gonderirken donemin basbakanina mi sordunuz" diyen kimdi,Erdogan degil miydi?Kuzey İrak petrolu Mersinden tankerlere yukleniyor,Israile satiliyor.Bunlara niye itiraz etmiyorsunuz hic.Yanlisa yanlis diyeceksiniz once.Oyle yanlisa yanlis diyene de hemen kufur,hakaret etmeyeceksiniz.Once insan olup aklinizi kullanin.Videoyu da izleyin,ondan sonra bana da bir kulp takabilirsiniz.https://youtu.be/9OX8IsUsNKQ
  • DrhasoDrhaso19 sa önce
    Ismail sen bir fetocusun beynin uçmuş senin senin mehdi hocamla birlikte ahirette yan
  • OsmanOsman20 sa önce
    Haklısın Pasa bu İsmail adlı dallama kesin Fetö itlerinden
  • IkraIkra20 sa önce
    Hayatimin manzarasi,hiradan kabeye aksam ustu bakisimdir. Bunu muslumanlardan engelleyenleri allah cc bildigi gibi yapsin..siyonist muslumanin hayrina calismaz..onunla isbirligi yapandan da muslumana ,islama hayir gelmez..
  • hasanhasan20 sa önce
    yavvaş gel turgut butün dunyayi fethederseniz yonetmesi zor olur
  • DindartürkDindartürk21 sa önce
    ...dikkat burayı fetocular basmış ...
  • SlmSlm21 sa önce
    O eskidendi kuş. Ülkem 10-15 yıldır farklı kişilerce yönetiliyor. Sen fosillerin zamanına takılıp kalmışsın.
  • SlmSlm21 sa önce
    Bütün Recepler seni sevsin cahil. 6 ay önce Suudda darbe oldu cahil. Suudda ABD ile yatıp kalkan bir yönetimi hakim bre cahil. Siyasi konjonktür hergün değişiyor, ama ÜLKEM VE RTE NİN Müslümanlanlara sahip çıkma politikası hiç değişmedi bunu da bil ahmaklar.
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'den Almanya'ya nota
  1. Türkiye'den Almanya'ya nota
  2. ABD'den Türkiye sınırına hava üssü!
  3. Putin Macron'la görüştü!
  4. Yunanistan Türkiye'ye takas yanıtı
  5. Bay Kemal'den meclisi karıştıran çıkış!
  6. HÜDA PAR, YSK'ya başvurdu!
  7. Avrupa ülkesine büyük şok! Grevler..
  8. İngilizler Türkiye'ye akın etti:..
  9. Kayserili aklı: "Telefona değil yola..
  10. 3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
  11. Başakşehir'de şok! Arda'nın yeni..
  12. İP'li Halaçoğlu'ndan olay paylaşım:..
  13. Halep’teki Ermenilerin Türk düşmanlığı!
  14. ABD Kongresi sözde ‘Ermeni Soykırımı’..
  15. Akıllı telefon kullanıcılarına..
  16. Bayburt'ta vali koltuğu engelli..
  17. Aile boyu hırsızlığa polis baskını!
  18. 5 MHP'linin İYİ Parti'ye geçeceği..
  19. İlk günden mecliste İP krizi
  20. Olaylı derbi sonrası gözaltı sayısı..
İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!