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Suudi yönetimi haddini aştı! Şimdi de Hira Mağarası'nı ziyareti yasakladılar

Bölge medyasında çıkan haberlere göre, Suudi Arabistan'da ABD yancısı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı batı eksenli "reform" hareketi kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nın ziyaret edilmesi yasaklandı.

22 Nisan 2018 Pazar 14:01
Suudi yönetimi haddini aştı! Şimdi de Hira Mağarası'nı ziyareti yasakladılar

Bölge medyasındaki haberlere göre, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başlattığı batı eksenli sözde "reform" hareketi son sürat devam ediyor.

Uluslararası camiada "kulvar değişikliği" olarak yorumlanan harekette skandal bir karar alındığı ortaya çıktı. Suudi yönetiminin Hac Bakanlığı, aralarında Hira Mağarası'nın da bulunduğu Nebevi mekanları ziyareti yasakladığı öğrenildi.

Bakanlıkça yayınlanan kararnameye göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ilk vahiyin geldiği mekan olarak bilinen Nur Dağı ve hicret ederken kendisini takip eden Mekkeli muşriklerden saklandığı Hira Mağarası'nın da bulunduğu birçok yerin ziyaret edilmesi, "uydurma uygulamalar" öne sürülerek yasaklandı.

Durum, umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan Müslümanların tepkisine yol açtı.

SUUDİ ARABİSTAN VE İSRAİL "HAC YÖNETECEK"!

Öte yandan bölge medyasının aktardığına göre Riyad yönetiminin İsrailli bir şirket ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü. Anlaşmaya göre, hac öncesi İsrailli şirket hacı adaylarının önemli bilgilerini toplayarak ve Suudi yönetimiyle paylaşacak.

Yine gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hac dönemi gerçekleştirilecek faaliyetlerin tüm yönetimi de İsrailli şirket ile beraber yapılacak.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:01
  1. Suudi Arabistan
  2. hac bakanlığı
  3. hira mağarası

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