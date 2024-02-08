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Dünya Suudiler'den kılık kıyafet inkılapı! Çarşafı yasakladılar
Dünya

Suudiler'den kılık kıyafet inkılapı! Çarşafı yasakladılar

Yeniakit Publisher
2024-02-08 08:34:00 - 2024-02-08 08:36:29
Suudiler'den kılık kıyafet inkılapı! Çarşafı yasakladılar

Suudi Arabistan yönetimi kız öğrencilerin okullarındaki sınav salonlarına çarşafla girmelerinin yasaklandığını duyurdu. Yeni uygulamaya göre kız öğrenciler artık okul üniforması giyecekler.

Geçtiğimiz senelerde Suudi Arabistan’da kadın hakları ihlali olan çarşaf giyme zorunluluğu ile ilgili gelişmeler yaşanmıştı. Çarşaf giyme zorunluluğunun kaldırıldığı ve daha sonra aşamalı olarak modernleşme sürecine giden Suudi Arabistan’da şaşırtan bir karar daha alındı. Yeni karara göre Arabistan’da kız öğrencilerin çarşaf giyerek sınav salonlarına girmeleri yasaklandı.

 

Alınan karara göre, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Öğretim Değerlendirme Komisyonu tarafınca alındı. Yeni karara göre eğitim gören tüm kız öğrenciler sınav döneminde okul üniforması düzenlemelerine uymak zorunda.

Çarşaf giyme ama ahlak kurallarına uy!

Bununla birlikte çarşafla sınav salonlarına girme yasağı alınan kararda, kız öğrencilerden çarşaf giymemekle birlikte "ahlak kurallarına" uymasının isteneceği açıklandı.

Kız öğrencilere ilişkin alınan karar, "Riyad’ın kadınları Krallığın gücünün önemli bir parçası olarak desteklediğini gösteren, 2030 vizyonuyla uyumlu bir dizi reformun parçası" olarak yorumlandı.
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Öte yandan Afganistan’da ise Taliban yönetimi geçtiğimiz yıl yapmış olduğu duyuru ile üniversite eğitimini kız öğrenciler için yasakladığını bildirmişti. Söz konusu alınan karar ülkedeki erkek ve kız öğrencilerin yoğun tepkisini çekmişti.

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