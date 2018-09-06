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Suudiler'den Husiler'e sert tepki! Ciddiyetsizler...

Suudi Arabistan, Cenevre'deki görüşmelere katılmayan Husiler'i ciddiyetsiz bir topluluk olarak suçlayarak bölgedeki karışıklığı uzatmak istediklerini açıkladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:58
Suudiler'den Husiler'e sert tepki! Ciddiyetsizler...

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Turki el-Maliki, Cenevre'deki istişare toplantılarına katılmayan Husileri ciddiyetsizlikle suçladı.

Suudi Arabistan resmi haber kanalına telefonla bağlanan Maliki, Husi heyetin Cenevre'deki görüşmelere katılımı için ülkeden ayrılışına koalisyonun engel olduğuna dair medyada yer alan iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

Maliki, Birleşmiş Milletler'in (BM) koalisyondan Husi heyetin ülkeden çıkışına ilişkin izin vermesini talep ettiğini, bunun üzerine gerekli iznin verildiğini, ancak bugün yeniden BM tarafından bu iznin iptal edilmesinin istendiğini aktardı. 

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Maliki, "Belli ki süreci uzatma ve Husi milislerin görüşmelere katılım konusunda ciddiyetsizliği söz konusu. Siyasi çalışmanın akamete uğratılmasının istendiği ortada." ifadelerini kullandı.

Husi milislerin terörist operasyonlarla varlıklarını ispat etmeye çalıştıklarını dile getiren Maliki, Husilerin görüşmelere istekli olmadıklarını ortaya koyduğunu kaydetti. 

HUSİ HEYETİ CENEVRE'YE GELMEDİ

Öte yandan Husilere yakın kaynaklar, Sana Havalimanı'na uçuş yasağı getiren koalisyon güçlerinden BM'nin uçuş izni alamadığını, ayrıca Husi heyetin Cenevre'deki görüşmelerin ardından Yemen'e dönüşü konusunda garanti verilemediğini öne sürüyor. 

Yemen konulu istişare toplantılarının bugün başlaması planlanıyordu, ancak Husi heyeti Cenevre'ye gelmedi.

Gün boyu Yemen hükümeti heyetiyle görüşmeler gerçekleştiren BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husilerin toplantılara gelmemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, istişare toplantılarının önündeki engelleri kaldırmak için çaba göstermeye devam edeceğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:58
  1. Suudi Arabistan
  2. Husiler

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