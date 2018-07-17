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Suudilerden Hırvatlara: Emiri kadın olan kavim...

Suudi aktivistler Pazartesi günü yayınladıkları açıklamada, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'i hedef aldılar. "Acil Suudi Arabistan" adlı hesaptan Hırvat Cumhurbaşkan'a gönderme yapıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 13:28
Suudilerden Hırvatlara: Emiri kadın olan kavim...

Hırvatistan Milli takımının 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı oynadığı final maçında 4-2'lik skor ile yenilmesinin ardından, Suudi Arabistan'dan ilginç yorumlar gelmeye başladı.

"ACİL SUUDİ ARABİSTAN"

Sosyal Medya'da güçlü bir erişim kapasitesine sahip "Acil Suudi Arabistan" adlı sayfadan yapılan yorumda Hırvatistan'ın Fransa'ya kaybetmesi ile ilgili "Emiri kadın olan kavim iflah olmaz!" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama kısa süre içinde büyük etkileşim alırken, yoruma tepkilerde aynı şekilde geldi.

Fransa ve Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası final maçında karşı karşıya geldi. Oldukça gollü geçen ve tartışmalı kararların verildiği maçın sonunda, Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa, dünya şampiyonu oldu.

(milligazete)

 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:28
  1. Suudi Arabistan
  2. Hırvatistan

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