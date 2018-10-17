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Suudilerden ABD'ye 100 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan, Pompeo'nun Riyad'a ziyaret yaptığı saatlerde terör örgütü YPG ve diğer güçlerin kontrol ettiği bölgeler için ABD'ye 100 milyon dolar yardım yaptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
Suudilerden ABD'ye 100 milyon dolarlık yardım

Kaşıkçı olayındaki tepkiler nedeniyle zor günler geçiren Suudi Arabistan yönetimi, ABD'ye, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Riyad'a ulaştığı saatlerde YPG'nin başını çektiği DSG'nin kontrol ettiği bölgede kullanmak üzere 100 milyon dolar verdi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Riyad yönetimi, Suriye'de IŞİD'den kurtarılan bölgeler için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardımı, Pompeo'nun dün Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaret sırasında ABD hükümetine ait hesaplara yatırdı.

'Zamanlama tesadüf değil'

​Trump yönetimi söz konusu mali desteği uzun süredir talep ediyor olsa da tahsilatın Pompeo'nun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolması olayıyla ilgili ziyarete denk gelmesi dikkati çekti.

New York Times, ABD yönetiminden Suriye siyasetini yönlendiren ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, "Zamanlama kesinlikle tesadüf değil" ifadesine yer verdi.

McGurk reddetti

Gazete, haberinde Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün de açıklamalarına yer verdi. McGurk, ödemenin Pompeo'nun ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti. Suudilerin söz konusu yardımı yapmayı Ağustos ayında taahhüt ettiğini savunan McGurk, ödemenin güz aylarında yapılmasının planlandığını öne sürdü.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:00
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. ABD

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