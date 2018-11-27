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Suudiler zor durumda kalabilir! Dosya incelemeye alındı

G20 Zirvesi'nin ev sahibi Arjantin, Yemen'de yaşanan olaylara ilişkin İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün sunduğu dosyayı incelemeye başladı. Dosyada öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya dair bilgilerin de olacağı öğrenildi.

27 Kasım 2018 Salı 12:36
Suudiler zor durumda kalabilir! Dosya incelemeye alındı

Arjantin, Yemen'de Suudi yetkililerin yaptığı işkencelerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın rolüne ilişkin İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün sunduğu dosyayı incelemeye aldı. Dosyada Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair verilerin de yer alması bekleniyor.

Ay sonunda düzenlenecek G20 Zirvesi'nin ev sahibi Arjantin, Yemen'de Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun işlediği iddia edilen savaş suçları ve Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rolüne ilişkin sunulan dosyayı incelemeye başladı.

"Arjantin mahkemelerine bir fırsat sunabilir"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (HRW) yapılan açıklamaya göre, Örgüt dün Arjantin federal savcısına, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı görevini de yürüten Selman'ın Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun işlediği insan hakları ihlallerinden suçlu olduğuna dair bulgularını sundu. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Türk medyasında çıkan haberler de dosyada yer alıyor.
Açıklamada, Arjantinli yetkililerin dosyayı incelemeye aldığı kaydedildi.

HRW Direktörü Kenneth Roth, Arjantinli yargı makamlarının Muhammed bin Selman'ın, Yemen'de 2015'ten bu yana Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon tarafından işlenen muhtemel savaş suçlarındaki rolünü incelemesi gerektiğini vurgulayarak, "Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'ne Suudi Prens'in katılımı, Yemen ya da Suudi Arabistan'da haklarını arayamayan istismar mağdurlarına çare olmak için Arjantin mahkemelerine bir fırsat sunabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Roth, "Arjantinli yetkililerin soruşturmayı bir adım ileriye taşıma kararı, Muhammed bin Selman gibi güçlü kişilerin bile hukuktan kaçamayacağına dair güçlü bir sinyal verecektir. Muhammed bin Selman, Arjantin'e gelmeye cüret gösterirse bir soruşturma ile karşı karşıya kalabileceğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Arjantin'in küresel yargı yetkisi var

Arjantin anayasası, bu ülkenin yargı makamlarına savaş suçları ve işkence için küresel yargı yetkisi tanıyor. Bu nedenle ülkenin yargı makamları, nerede, kim tarafından kime karşı olursa olsun savaş suçu işleyenleri ve işkence yapanları soruşturup, yargılayabiliyor.

Muhammed bin Selman'ın 30 Kasım'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.
CIA'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Muhammed'in verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:36
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Arjantin
  4. Selman

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