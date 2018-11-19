Köşeye sıkışan Suudiler Türkiye'yi tehdit ediyor!

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle uluslararası siyasette zor durumda bulunuyor. Özellikle yaptırımlarla karşı karşıya olan ülkeyi en çok zorlayansa Türkiye'nin yürüttüğü başarılı ve şeffaf adli takip süreci.

Tüm delilleri uluslararası kamuoyu ile paylaşan ve Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini kesinleştiren bu durum Suudileri kızdırıyor.

Boykot talebi

tarafsız ve şeffaf takip sürecini çok iyi bir şekilde yönetmesine karşılık bu durum Türkiye'ye karşı Suudi cephesi oluşturdu. Özellikle sosyal medyada Türkiye karşıtı propagandaya imza atan Suudiler, Türkiye'ye boykot çağrısı yapıyor.

Bir çok düşmanca mesajın içerdiği paylaşımları yapan Suudiler, "Türk mallarını kullanmayın" , "Selman'ın düşmanı bizim de düşmanımız" gibi mesajlar yayınlıyor.