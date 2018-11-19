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Köşeye sıkışan Suudiler Türkiye'yi tehdit ediyor!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında vahşice katledilmesinin üzerine Türkiye'nin yürüttüğü başarılı adli takip süreci Suudileri endişeye düşürdü. Bazı Suudiler Türkiye'yi boykot ile tehdit ediyor.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:59
Köşeye sıkışan Suudiler Türkiye'yi tehdit ediyor!

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle uluslararası siyasette zor durumda bulunuyor. Özellikle yaptırımlarla karşı karşıya olan ülkeyi en çok zorlayansa Türkiye'nin yürüttüğü başarılı ve şeffaf adli takip süreci.

Tüm delilleri uluslararası kamuoyu ile paylaşan ve Suudi Arabistan'ın cinayeti işlediğini kesinleştiren bu durum Suudileri kızdırıyor.

Boykot talebi

tarafsız ve şeffaf takip sürecini çok iyi bir şekilde yönetmesine karşılık bu durum Türkiye'ye karşı Suudi cephesi oluşturdu. Özellikle sosyal medyada Türkiye karşıtı propagandaya imza atan Suudiler, Türkiye'ye boykot çağrısı yapıyor.

Bir çok düşmanca mesajın içerdiği paylaşımları yapan Suudiler, "Türk mallarını kullanmayın" , "Selman'ın düşmanı bizim de düşmanımız" gibi mesajlar yayınlıyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:59
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan
  3. boykot

YORUM YAZ

  • Zenci MusaZenci Musa49 dk önce
    MSB nin trolleri iyi çalışıyor.ABD nin tasmalı iti olan MSB ye trollük yapacaklarına,kendi memleketlerinde olan haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerinekafa yorsunlar. Bunlar ve başlarındaki MBS, dört gün seyislik yapıp, kırk yıldır b*k karıştırdıklarını sanıyorlar. Tabii bunlarının hepsinin müsebbibi ABD.ABD bunları şımartınca (daha doğrusu petro- dolarları sağıp, şımartınca) MBS ve şürekası kendilerini bir mok zannediyor.. Sarı kafalı adam bunları itin g….e sokup çıkarıyor konuşmalarıyla, bunlarda çıt yok. İzzet, şeref yoksunu mahluklar, Ebu Leheb’in çocukları..
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Biz de Arap mallarını kullanmayalım olsun bitsin.
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