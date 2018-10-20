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Suudiler şimdi yandı, Trump kabul etti! Bakın Kaşıkçı neden hedef alınmış?

New York Times (NYT) gazetesi yayın kurulu, "ABD  Başkanı Donald Trump, Suudilerin kırmızı çizgiyi geçtiğini kabul etti, bunu  onlara da söylemeli ve Suudi Veliaht Prens bile olsa Kaşıkçı cinayetinin  sorumlularının hesap vermesini talep etmeli." açıklamasını yaptı. NYT gazetesi yayın  kurulu, 'ABD'de aktif bir şekilde proje  yapmayı deneyen reformist bir Veliaht Prens'in imajını zedeleyecek şekilde eleştirel makaleler yazması Kaşıkçı'nın hedef alınmasının nedenlerinden biriydi.  Bu da bir ABD başkanının öfkeli olması için oldukça yeterli' dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 06:50
Suudiler şimdi yandı, Trump kabul etti! Bakın Kaşıkçı neden hedef alınmış?

NYT yayın kurulu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla  ilgili dün ABD Başkanı Trump'ın değerlendirmelerinin ardından "Cemal Kaşıkçı  adaleti hak ediyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Trump'ın Kaşıkçı konusunda dün yaptığı "Eğer çok büyük bir mucize  olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ve  "(Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Suudi Arabistan'ın sorumlu olması  ihtimali) Bunun sonuçları ağır olur." açıklamalarının yer aldığı yazıda, şunlar  kaydedildi:

"Başkan Trump, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusundaki inkarlarına  inanmayı bıraktığı için takdiri hak ediyor. Trump'ın bir sonraki işi, tek suçu  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştirmek olan ve  Virginia'da yaşayan gönüllü sürgündeki bir Suudi gazeteciyi vahşice katledenlere  uygun cezanın verilmesini sağlamak olmalı."

"ABD'ye karşı işlenmiş suç"

Türk yetkililere dayandırılarak çıkan haberlerde Kaşıkçı'nın  Başkonsoloslukta öldürüldüğü iddialarının yer aldığı makalede, "Ancak Trump hala  (Kaşıkçı konusunda) Prens bin Selman'ı doğrudan hedef göstermeye hazır durmuyor."  ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerin ABD'nin çıkarına olduğuna ve  Veliaht Prens   Muhammed bin Selman'ın uzun süredir ihtiyaç duyulan ekonomik ve  sosyal reformlara hazır olduğuna işaret edilen makalede, bu durumun “Kaşıkçı'nın  kinci, barbarca ve gereksiz yere öldürülmesine” bir gerekçe olamayacağı  vurgulandı.

Yazıda, ABD'nin DNA'sında bedeli olsa bile zulme karşı sesini çıkarmak  olduğuna dikkat çekilerek, "Trump'ın iddia ettiğinin aksine bu ABD'ye karşı  işlenmiş bir suçtu. ABD'de yaşayan birisi olmasının yanı sıra Kaşıkçı, Washington  Post yazarıydı. ABD'de aktif bir şekilde proje yapmayı deneyen reformist bir  Veliaht Prens'in imajını zedeleyecek şekilde eleştirel makaleler yazması  Kaşıkçı'nın hedef alınmasının nedenlerinden biriydi. Bu da bir ABD başkanının  öfkeli olması için oldukça yeterli." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceği hakkında endişe  duymakta haklı olduğuna işaret edilen yazıda, "Başkan Trump, Suudilerin kırmızı  çizgiyi geçtiğini kabul etti, bunu onlara da söylemeli ve Suudi Veliaht Prens  bile olsa Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının hesap vermesini talep etmeli."  değerlendirmesi yer aldı.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal  Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği  Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken,  başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki  uçakla İstanbul'a gelen ve  aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu  kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından,  Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 06:50
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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