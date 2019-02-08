0553 313 94 23

"Suudiler, Kaşıkçı cinayetinden önce medya imparatorluğu kurmak istiyordu"

Wall Street Journal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Batı ülkelerindeki imajını yenilemek ve rakipleriyle mücadele etmek için medya imparatorluğu kurma girişiminde bulunduğunu yazdı- Haberde, bu girişimin olumlu sonuçlanmasının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine gösterilen uluslararası tepkilerin ardından daha da zorlaştığı vurgulandı

08 Şubat 2019 Cuma 21:56
"Suudiler, Kaşıkçı cinayetinden önce medya imparatorluğu kurmak istiyordu"

NEW YORK (AA) - ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) Suudi Arabistan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti öncesinde, Batı ülkelerindeki imajını yenilemek ve rakipleriyle mücadele etmek için medya imparatorluğu kurma girişiminde bulunduğunu yazdı.

Gazetenin haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, New York merkezli şirket Vice Media'nın icra kurulu başkanı Shane Smith ile geçen yıl ağustos ayında Kızıl Deniz'de yatta bir araya geldi.

Veliaht Prensin, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olan küçük kardeşi Halid bin Selman tarafından ayarlandığı belirtilen buluşmada, Veliaht Prensin, Vice Media üzerinden Batı medyasına açılmak için ortak girişim teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşme hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırılan haberde, Bin Selman'ın, "Krallığın rakipleriyle mücadele etmek ve Batı'daki imajını yeniden düzenlemek için uluslararası bir medya imparatorluğu kurmak istediği" değerlendirmesi yapıldı.

Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsü araştırma görevlisi Elana DeLozier, "Suudilerin görüşüne göre problem, şu ana kadar kendi hikayelerini anlatmamış olmalarıydı ve buna başlamak istiyorlardı." ifadesini kullandı.

Haberde, Suudilerin kendi haberlerini kontrol etme çabalarının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine gösterilen uluslararası tepkilerin ardından daha da zorlaştığı vurgulanarak, Vice Media yöneticisine yapılan teklifin gerçekleşme ihtimalinin de artık mümkün olmayacağı yorumu yapıldı.

Aslen Kanada kökenli bir şirket olan Vice Media LLC'nin, dijital medya dünyasındaki ağırlığı, daha çok genç kesime yönelik program, haber ve belgeseller üzerine yoğunlaşıyor.

WSJ'nin haberinde ayrıca National Enquirer yayıncısının, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a yönelik şantaj yapmasıyla ilgili olaya da değinilerek, Bezos'un sahip olduğu Washington Post gazetesinin yayın politikasından dolayı şantaj vakasında Suudi Arabistan'ın da dahli olabileceği iması yapıldı.

National Enquirer, geçen yıl Prens Bin Selman ve Krallığının reform çabalarını manşetine taşıyarak konuya yaklaşık 100 sayfa yer ayırmış, yine WSJ'nin o dönemde yayımladığı başka bir haberde, Suudilerin, National Enquirer'ın ana şirketi Amerikan Media Inc. (AMİ) için olası yatırım imkanlarıyla ilgili görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 21:56
  1. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos
  2. medya imparatorluğu
  3. National Enquirer
  4. Suudi Arabistan
  5. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  6. Vice Media

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta kamyonetle çekici çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Sivas'ta kamyonetle çekici çarpıştı: 1..
    2. IEFT 2019 yurtdışı eğitim fuarı ne..
    3. Manisa'daki cinayet
    4. FETÖ'nün 'Maceracı'sı hakkında yeni..
    5. Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne..
    6. İspanya ile Katalonya arasında diyalog..
    7. İngilizler duyurdu: AB, S.Arabistan'ı..
    8. Recep ayı ne zaman başlıyor 2019?
    9. GÜNCELLEME - Cammu Keşmir'de çığ
    10. Yemenli Bakan'dan "gıda güvenliği..
    11. "Suudiler, Kaşıkçı cinayetinden önce..
    12. Tunç Soyer, yine gündemde! 'Öpeceğiz,..
    13. Flamengo tesislerindeki yangın
    14. İspanya'da tren kazası: 1 ölü, 8 yaralı
    15. Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    16. Basketbol: Toplu sonuç
    17. TSK harekete geçti! Sınırda hareketli..
    18. Fındık fiyatları ne kadar? İl il..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Dul ve yetim aylığı nasıl bağlanır? |..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları