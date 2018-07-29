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Suudiler Hac sloganını belirledi: Dünya Kraliyetin...

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı, bu yılki Hac sloganını "Dünya Kraliyetin Kalbinde" olarak belirledi.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:11
Suudiler Hac sloganını belirledi: Dünya Kraliyetin...

Bakanlığın resmi sözcüsü Abdullah bin Ahmed el-Meğlus, Bakanlığın resmi sitesindeki açıklamasında, slogan için tasarlanan logonun, hac kapsamında yerine getirilen ibadetler, tarihi mekanlar ve hedefleri temsil eden 8 unsurdan oluştuğunu ifade etti.

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Yeni tasarımın Medya Bakanlığının hac planlaması çerçevesindeki girişimlerinden biri olduğunu belirten Meğlus, Suudi Arabistanlı gençlerden oluşan bir grup tarafından hazırlanan logoda hacla ilgili unsurların yansıtılmaya çalışıldığını aktardı.

Hazırlanan yeni logodaki 8 unsur, Kabe, tavaf, hac, kıble, Mekke Saat Kulesi, Mekke'nin merkezi konumu, wifi ve palmiye yapraklarından oluşuyor.

Logoda Kabe kare şeklinde gösteriliyor. Kabenin etrafındaki çizgiler ise "tavafı" temsil ediyor.

İLGİNÇ LOGO

Logoda "hac" kelimesini oluşturan Arapça ح (ha) ve ج (cim) harfleri de dairesel çizgilerle ifade edilirken, Arapça ج harfinin noktasını ise Kabe oluşturuyor.

Pusula şeklinde gösterilen "kıble"nin merkezinde yine Kabe yer alıyor. Logoda ayrıca Mekke'deki Saat Kulesi ve Mekke'nin merkezi konumunu gösteren dünya haritası yer alıyor.

Wifi ağı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kentte ağırlanışını, palmiye yaprakları ise Suudi Arabistan'ın kültürel ve coğrafi yapısını temsil ediyor.

Suudi Arabistan'ın bu yıl 3,5 milyon hacıyı ağırlaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:11
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