Suudiler geri adım attı! Kuyu için izin çıktı

Suudi Arabistanlı yetkililer, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Türkiye'den kaçarak ayrılan Suudi Başkonsolosun konutunda bulunan su kuyusunda yapılacak aramalara izin verdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yaptı. Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce önce izin verilmedi. Daha sonra geri adım atan Suudi yetkililer kuyu için arama izni verdi.