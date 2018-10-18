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Suudiler, Cemal Kaşıkçı'yı katleden timdeki birini susturdu! Şüpheli kaza...

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı vahşice katleden 15 kişilik timde yer alan Meşal Saad El Bostani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’ta şüpheli bir kazada öldü. Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde pilotluk yapan Bostani böylece sırlarıyla gitmiş oldu.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:27
Suudiler, Cemal Kaşıkçı'yı katleden timdeki birini susturdu! Şüpheli kaza...

Suudi gazeteciCemal Kaşıkçı’yı vahşice katleden 15 kişilik timde yer alan Meşal Saad el-Bostani (31) Riyad’da şüpheli bir kazada öldü. Bostani’nin 'susturulmuş olabileceği' belirtiliyor. Teğmen rütbesiyle Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde görev alan Bostani, 2 Ekim’de özel jetle İstanbul'a gelenlerden biriydi. Bostani, Wyndham Grand Hotel’de kaldıktan sonra yine özel jetle saat 21:46'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Hiyerarşi yok

Kaynaklar, Meşal'in öldüğü trafik kazasının şekli ve zamanıyla ilgili bilgi vermedi. Timdeki isimler arasında hiyerarşi olmadığı belirtilirken, Bostani’nin Kaşıkçı cinayetinin hangi aşamasında rol aldığı da henüz netleşmedi. Timin diğer üyelerinin benzer biçimde ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu. (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 07:27
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Meşal Saad el-Bostani
  4. Suudi Arabistan

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