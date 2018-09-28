"Suudi Arabistanlı Sefer el Havali vefat etti" iddiası

12 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanan Sefer el Havali'nin geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edilmişti. 68 yaşındaki ilim adamının, ülkede 1990'lı yıllardaki Sahve hareketinde yer aldığı ve ABD'nin ülkedeki varlığına karşı olduğu biliniyordu.

Uzun yıllar öncesinde yazdığı "Müslümanlar ve Batı Medeniyeti" isimli kitabı yakın tarihte basılan Havali'nin kitapta Suudi yönetimine yönelik eleştiri ve tavsiyeleri nedeniyle tutuklandığı ifade ediliyordu. Aktivist kaynaklara göre Havali'nin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi verilmiyordu.

Suudi Arabistan'daki tutuklamalara dair haberler paylaşan aktivist hesapların ifadesine göre, Havali'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öne sürülüyor.

Hesaplar, haberin henüz doğrulanmadığını ifade etmekle beraber, Havali'nin durumuna dair bir bilginin verilmiyor oluşu iddiayı kuvvetlendiriyor.

Kaynak: Mepa News