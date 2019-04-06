Suudi yönetimi rejim karşıtlarını hedef aldı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra zor günler geçiren Veliaht Prens bin Selman'nın başında bulunduğu Suudi yönetimi, son aylarda rejime karşı artan eleştirilerin önünü geçmek için geniş kapsamlı bir gözaltı ve tutuklama kampanyası başlattı.

Aktivist, akademisyen ve gazeteciler var

Suudi makamlarının önceki gün tutukladığı 14 kişinin arasında aktivist, akademisyen, yazar ve gazetecilerin bulunduğu bildirildi.

Yeni tutuklananlar arasında Kral Suud Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Enes el Mazroua, akademik aktivist Fahd Aba el Halil, yazar Muhammed Sadik, romancı ve yazar Mukar el Saqar, yazar Abdullah el Dahilan, yazar Ayman el Drees, yazar eşi el Şahri, yazar ve doktor Bader el İbrahim, gazeteci Yazid el Fafi, blog yazarı Tamer el Marzouki ve karısı Halide el Otaibi, aktivist Azize el Yusuf'un oğlu Salah el Haydar, aktivist Abdullah el Şihri ve aktivist Nayef el Hindas bulunuyor.

Rejim karşıtlarına karşı savaş

Tutuklananları bir araya getiren ortak noktanın ise, Suudi Arabistan rejiminin baskıcı uygulamaları ile kadın hakları sorunları…

Protestocuların, Suudi yetkililerinin entelektüel bir akımdan rahatsız olduğunu ve rejim karşıtlarına savaş açtığını belirterek, aktivistlerin önde gelenlerini tutukladığını söylediler.

3 kadın aktivist serbest bırakılmıştı

Bu arada ABD ve Batı'dan gelen yoğun tepkiler yüzünden geçen hafta Suudi mahkemesi,insan hakları aktivisti 3 kadının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti. İki hafta önce yapılan mahkemede başsavcılık kadın aktivistlere, "Düşman basın organları ile irtibata geçmek, dış odaklara maddi destek sunmak ve ülkenin milli güvenliğine zarar verecek bilgiler elde etmek için adam tutmak" suçlamalarını yöneltmişti.

Suudi Arabistan, Mayıs 2018'de kadın aktivistleri tutuklamış savcılık ise bazı kadınlara "ulusal güvenlikle" ilgili suçlamalarda bulunmuştu.

Öte yandan Veliaht Prens Selman, yönetimin başına geçer geçmez, 11 Prens, 4 bakan, onlarca eski bakan ve iş insanını yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında tutuklatmıştı.