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“Suudi yetkililer beni de kaçırtacaktı”

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolmasının ardından açıklama yapan muhalif Suudi Prens Halid Bin Farhan al-Suud, Suudi yetkililerin kendisini de kaçırtmak için plan yaptıklarını iddia etti.

12 Ekim 2018 Cuma 06:27
“Suudi yetkililer beni de kaçırtacaktı”

Münübe Yılmaz

Muhalif görüşlerinden ötürü 2013'te Almanya'dan siyasi iltica alan Prens Halid Bin Farhan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolmasından sonra ilginç açıklamalarda bulundu. Yaşamını uzun süredir Almanya’da sürdüren Halid, Suudi yetkililerin Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından on gün önce kadar kendisini de kaçırma planı yaptıklarını iddia etti. Halid, Suudi gazetecinin kaybolmasının, Suudi Prens Muhammed Bin Selman’ın artan baskıcı yönetiminin bir planı olduğunu dile getirerek, Suudi yetkililerin, Kahire'deki Arabistan konsolosluğunda kendileriyle görüşme karşılığında ailesine milyonlarca dolarlık çek sözü verdiğini ifade etti. Halid “ Bana Suudi yetkililerin içerisinde bulunduğum maddi sıkıntılardan haberdar olduklarını ve yardım etmek istediklerini söylediler. Kendileriyle görüştüğüm takdirde de can güvenliğimin koruma altında olacağını belirttiler” sözlerini sarfederek, “ Yaklaşık 30 kere bana görüşme teklifinde bulundular fakat gitmedim. Gidersem başıma nelerin geleceğini biliyorum çünkü” dedi. Halid, yaklaşık beş gün önce, Kaşıkçı’nın kaçırılmasından dolayı duydukları endişeyi anlatmak üzere Kral Salman’ı ziyaret eden bir grubun tutuklandığını ve halihazırda da pek çok prensin hapiste tutulduğunu söyledi. Halid Bin Ferhan, 2016 yılında rejimi eleştiren Sultan Bin Türki Bin Abdülaziz’in de aniden oratadan kaybolduğuna dikkat çekerek, Kaşıkçı’nın da Suudi Arabistan’a dönmesi için çok iyi iş tekliflerinde bulunulduğunu fakat Kaşıkçı bunları reddedince rejimin böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 06:27
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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