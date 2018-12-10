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Suudi Veliaht'ın ziyareti sonrası adamları üç gün Tunus'ta kaldı

Tunuslu siyasetçi Cevher bin Mübarek, yakın zamanda ülkeyi ziyaret eden Suudi Veliaht Prensi'nin ekibinde bulunan bazı kişilerin üç gün daha Tunus'ta kaldığını öne sürdü

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:43
Suudi Veliaht'ın ziyareti sonrası adamları üç gün Tunus'ta kaldı

TUNUS (AA) - Tunuslu siyasetçi Cevher bin Mübarek, yakın zamanda ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın heyetinde yer alan bazı isimlerin, Suudi Prens'in ayrılmasının ardından üç gün daha ülkede kaldığını ancak bu kişilerin programlarının gizli tutulduğunu ileri sürdü.

Aynı zamanda Anayasa hukukçusu olan Bin Mübarek, Tunus devlet televizyonunda katıldığı bir tartışma programında, ülkenin içinden geçtiği demokratik geçiş sürecini sekteye uğratmak isteyen bazı odakların harekete geçmek için hazırda beklediğini söyledi.

Bin Mübarek, özellikle 2019 seçimlerinden önce bu tür girişimlerin artabileceğini belirterek, Tunus'un gelecek yıl sandığa gitmeyi başarması halinde kazanımlarda artık geri döndürülemeyecek bir noktaya ulaşılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı uluslararası arenadaki mevcut atmosfere rağmen sadece dört saatlik bir ziyaret kapsamında neden ağırladığı" sorusunu yönelten Bin Mübarek, "Bunun arkasında Veliaht Prensin adamlarının üç gün boyunca Tunus'ta kalması var. Bunu biliyoruz, ancak bu ekibin ne amaçla, ne programla burada kaldığı, kimlerle ne görüştüğünü bilemiyoruz ve bu çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

- Protestolar eşliğinde dört saatlik ziyaret

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çıktığı son bölge turu kapsamında gerçekleşen bir kaç saatlik Tunus ziyareti, sokaktaki protestoların gölgesinde kalmıştı.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından, ülkede siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine, tüm kesimlerden ziyarete karşı itiraz sesleri yükselmişti.

Bin Selman'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Bağuri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın kanı henüz kurumadı. Katil (Muhammed) Bin Selman, demokratik geçiş ülkesi Tunus'ta istenmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Benzer şekilde Tunus milletvekili İmad ed-Daimi de meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne de sefa getirdin" yazılı dövizi göstererek, Suudi Veliaht'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söylemişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'un şerefi ve izzeti, Suudi Arabistan'ın pirinciyle (malıyla) takas edilemez." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, Veliaht Prensin ziyareti öncesinde başkentte yüzlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, Muhammed bin Selman ve ülkesinin, Kaşıkçı cinayeti, Filistin meselesindeki tavrı, ABD'de Trump yönetimiyle ilişkileri ve Yemen savaşındaki rolünü eleştiren pankartlar taşıyarak sloganlar atmıştı.

"Arap Baharı" isimli süreçten kişisel hak ve özgürlüklerle çıkmayı başaran Tunus'ta düzenlenen Bin Selman karşıtı protestolar, uluslararası basında da geniş yankı bulmuştu.




Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:43
  1. kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  3. Tunus

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