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Suudi Veliaht'ın skandal sözleri yahudi lobisini bile şaşırttı

BD ziyaretinde basına verdiği demeçlerde İsrail’i fiilen tanıdığını ifade eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bir ay önce ABD’deki Yahudi lobisiyle toplantısında da ”Filistinliler ya Trump’ın planını kabul etmeli ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeli” dediği öne sürüldü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
Suudi Veliaht'ın skandal sözleri yahudi lobisini bile şaşırttı

Suudi Arabistan’ın fiili lideri konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (MbS), 27 Mart’ta New Yorkta Yahudi lobisiyle kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda, Filistinliler aleyhinde katılımcıların ağızlarını açık bırakan ifadeler kullandığı öğrenildi.

Veliaht Prens, 6 Aralık’ta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planını kabul etmeyeceklerse Filistinlilerin şikayeti kesmeleri gerektiğini savundu. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Trump’ın Kudüs kararının ardından, ABD’yi arabuluculuk dahil her türlü muhatap almayı reddetmişti.

İsrail’de yayın yapan Kanal 10’a konuşan çok sayıda kaynak, MbS’nin Filistinlilere yönelik eleştirilerinin haşinliğinin toplantıda bulunanları şoke ettiğini belirtti. Buna göre Suudi Veliaht Prensi şöyle konuştu:

”Filistin liderliği son 40 yıldır üst üste fırsatları kaçırdı ve sunulan tüm teklifleri reddetti. Filistinlilerin artık teklifleri kabul edip müzakere masasına oturmaya razı gelmesinin zamanıdır ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeliler.”

”Suudi Arabistan ve Arap alemi ile İsrail arasında müzakarelerin ilerlemesinin mümkün olabilmesi için öncelikle Filistintilerle anlaşmaya yönelik önemli ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç var.”

‘YAHUDİ LOBİSİ LİDERLERİ KÜÇÜK DİLLERİNİ YUTTU’

Kanal 10’un haberi toplantıda bulunanlardan bilgi alan İsrail’in New York Konsolosluğu’ndan bir diplomatın İsrail Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği telgrafa ve toplantının içeriğinden haberdar olan üç kaynağa dayanıyor.

Toplantıda hazır bulunanlardan biri ‘prensin dediklerinden şaşkına dönen gruptakilerin küçük dillerini yuttuklarını’ dile getirdi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:08
  1. Yahudi Lobisi
  2. Suudi prens Muhammed Bin Salman
  3. Filistin

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