Suudi Veliaht'ın Arap ülkelerine muhtemel ziyaretleri tepki görüyor

İSTANBUL (AA) - HUSEYİN MAHMUD EL-KABANİ - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra çıktığı ilk yurt dışı turunda hangi ülkeleri ziyaret edeceği önceden açıklanmazken Arap ülkelerinden muhtemel ziyaretler öncesi tepkiler geliyor.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından geçen perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens'in Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bazı Arap ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.

Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Bin Selman ayrıca BAE'de gerçekleştirilen 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix sebebiyle bu ülkede bulunan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'la da görüştü.

Veliaht Prens Bin Selman dün akşam BAE ziyaretini tamamlayarak Bahreyn'e geçti.

Medyada yer alan haberlerde ise Suudi Veliaht'ın G-20 Zirvesi çerçevesinde başlattığı tur kapsamında Tunus, Mısır, Cezayir ve Moritanya'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş geçen hafta yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, 27 Kasım Salı günü ülkeyi ziyaret edeceğini açıklarken Mısır, Cezayir ve Moritanya'dan ise şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan ile ikili ilişkileri bulunan Mısır, Tunus, Cezayir ve Moritanya'dan Kaşıkçı cinayeti konusunda Bin Selman'a yöneltilen suçlamalarla ilgili resmi düzeyde bir açıklama gelmezken, söz konusu ülkelerdeki muhalif kesimler ise birbiri ardına Suudi Veliaht'ın olası ziyaretine yönelik tepki içeren açıklamalar yapıyor.

- Mısır: "Ne hoş geldin ne sefalar getirdin"

Mısır'da muhalefette yer alan siyasi isimler ve gazeteciler Suudi Veliaht'ın muhtemel Kahire ziyaretine tepki gösteriyor.

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan "Sivil Demokratik Hareket", "Ne hoş geldin ne sefalar getirdin" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Muhammed bin Selman'ın "Tiran ve Sanafir adalarının Mısır'dan alınması suçunun mimarlarından biri olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Bin Selman'ın muhtemel Kahire ziyareti, "Kaşıkçı cinayetinin ardından bozulan imajını düzeltme çabası" olarak değerlendirildi.

Mısırlı onlarca gazeteci ise yaptıkları ortak yazılı açıklamayla Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu nedenlerden dolayı Suudi Veliaht'ın muhtemel Kahire ziyaretine karşı çıktıklarını belirtti.

- Tunus: Ziyareti engellemek için dava açıldı

Tunus Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Karaş'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ülkeyi ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Gazeteciler Sendikası, "50 Avukat Grubu" ve bazı milletvekilleri ile aktivistler Bin Selman'ın ziyaretine tepki gösteren açıklamalar yaptı.

Gazeteciler Sendikası'nın Tunus Cumhurbaşkanlığına hitaben yaptığı yazılı açıklamada, Bin Selman'ın 27 Kasım Salı günü gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretine kesin bir şekilde karşı çıkıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'ın, Kaşıkçı'ya yönelik suikasta bulaşması nedeniyle kanlı sicilini aklamak için bu yurt dışı turuna çıktığı" ifade edildi.



50 Avukat Grubu ise Suudi Prens Bin Selman'ın Tunus'a yapacağı ziyareti engellemek için Tunus Asliye Mahkemesinde dava açtı.



"Prens Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesindeki şüphe çemberinin içinde." diyen 50 Avukat Grubu Nazar Bucelal, Suudi Veliaht'ı Kartaca Havalimanı'nda protesto edeceklerini ifade etti.



Tunuslu aktivistler de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın 27 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretini protesto etme çağrısında bulundu.



- Cezayir: Ziyaret, ülkenin imajını olumsuz etkiler



Bin Selman'ın muhtemel Cezayir ziyaretine günler kala Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı'ya yönelik "korkunç suikastı" kınayan açıklama yapılması dikkati çekti.



Muhtemel ziyaret, sosyal paylaşım sitelerinde tartışma yaratırken, aktivistler ziyaret aleyhinde kampanyalar başlattı.



Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri de Bin Selman'ın beklenen ziyaretinin, ülkenin uluslararası toplum ve Arap dünyası nezdindeki imajını olumsuz etkileyeceğini söyledi.



Bin Selman'ın bu ziyaretlerle olup biteni örtbas etmeyi hedeflediğini kaydeden Mukri, "Suudi Arabistan'daki durum Yemen'de toplu cinayete ve Veliaht hakkında olumlu bile olsa bir şey söyleyeni hapsetmeye kadar ulaştı. Bildiğiniz gibi (gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin) çok sayıda kişi tehdit ediliyor, hapsediliyor ya da öldürülüyor." ifadesini kullandı.



- Moritanya



Arjantin'de 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'ne katıldıktan sonra 2 Aralık'ta Moritanya'ya geçmesi beklenen Bin Selman'ın olası ziyareti, ülkedeki bazı siyasiler ve aydınlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.



Söz konusu siyasi ve aydınlar, Bin Selman'ın "kendisini aklamaya çalıştığını" ifade ederek, ziyareti boykot çağrısı yapıyor.



