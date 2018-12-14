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Suudi Veliaht Prensin yakın çevresinde değişiklik sinyali

Financial Times'da yer alan yazıda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle başlayan krizi kontrol altına almak için kendi ağırlığını koyduğu belirtildi- Yazıda, Kral Selman'ın, oğlunun yakın çevresinde değişikliğe gidilmesini istediği ifade edildi

14 Aralık 2018 Cuma 13:10
Suudi Veliaht Prensin yakın çevresinde değişiklik sinyali

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle başlayan krizi kontrol altına almak için ağırlığını koyduğu belirtildi.

Financial Times gazetesinde yer alan yazıda, Kral Selman'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili oldukça "öfkeli" olduğu vurgulanırken, Kralın aynı zamanda oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın çevresinde değişikliğe gidilmesini istediği yer aldı.

Veliaht Prensin yakın çevresinde oldukça önemli bir isim olan, eski danışmanı Suud el-Katani'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından görevinden alındığına dikkat çekilen yazıda, bu krizle ilgili bir şeyler yapıldığını göstermek ve Veliaht Prensin temize çıkartılması için yakın çevresindeki diğer isimlere ne olacağıyla ilgili soru işaretleri bulunduğuna işaret edildi.

Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın ve en etkili danışmanlarından olduğu belirtilen Katani'nin görevine son verilmesinin ardından, medya ve siyasi görevlerde bulunan bazı kişilerle ilgili değişikliklerin olmasının beklendiği belirtildi.

Yazıda, eskiden Katani tarafından yürütülen Medya İşleri Merkezinin kapatılma ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi.

Prens Selman'ın yakın çevresinde yer alan önemli diğer bir ismin de Katani'nin yakın arkadaşı ve aynı zamanda danışman Turki el Şeyh olduğu aktarılan yazıda, Katani ve el-Şeyh'in aktivist, blogcu, din adamı ve iş adamlarını hedef alan kampanyaları birlikte yürüttükleri ifade edildi.

Danışmanlardan 2. grupta yer alan isimler arasında, ekonomik konulara bakan Devlet Bakanı Muhammed el Şeyh, özel sektörü bırakarak danışman olan eski bankacı Ahmet el-Katip, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Direktörü Yasir el-Rumayyan'ın bulunduğu belirtildi.

Danışmanlardan oluşan 3. grupta ise teknokratlar Enerji Bakanı Halit el-Falih, Maliye Bakanı Muhammed el-Cadan ve Dışişleri Bakanı Adel el-Cubeyr'in bulunduğuna işaret edildi.

Yazıda bu kişilerin oldukça nüfuzlu isimler olmaları sebebiyle olukça temkinli yaklaşıldığına dikkat çekildi.

Kral Selman'ın geçen ay İletişim ve Bilgi Merkezi kurduğu aktarılan yazıda, bu merkezin Suud Krallığının imajını etkileyecek konuların takibini yapacağı, bunları analiz edeceği ve önerilerde bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan dün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker tarafından sunulan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosunda kabul edilmişti.





Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:10
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  3. Prens Selman
  4. Suudi Arabistan

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