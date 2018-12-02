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Suudi Veliaht Prens Bin Selman Moritanya'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamındaki duraklarından Moritanya'nın başkenti Novakşot'a gitti

02 Aralık 2018 Pazar 16:11
Suudi Veliaht Prens Bin Selman Moritanya'da

NOVAKŞOT (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında, tepkilerin gölgesinde Moritanya'nın başkenti Novakşot'a gitti.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyya televizyon kanalında yer alan habere göre, Veliaht Prens Bin Selman, Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Moritanya'nın başkenti Novakşot'a geldi.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz tarafından karşılanan Bin Selman'ın ziyaretinin birkaç saat sürmesi bekleniyor.

Suudi Veliaht Prensin Moritanya ziyaretinin ardından Cezayir'e geçmesi öngörülüyor.

Moritanya'daki en büyük muhalif oluşumlardan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu, dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine yönelik ziyaretine tepki göstermişti. Ayrıca geçen perşembe üniversite öğrencileri, Novakşot'ta Suudi Prens Bin Selman'ın muhtemel ziyaretine tepki için gösteri düzenlemişti.

- Bin Selman'ın "Kaşıkçı cinayetinin" ardından ilk yurt dışı turu

Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak 22 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve 25 Kasım'da Bahreyn'e geçmişti.

26 Kasım'da Mısır'a giden bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşılamıştı. Veliaht Prens bir gün sonra Tunus'a geçmiş ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Suudi Veliaht, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de 30 Kasım'da başlayan ve iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 16:11
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