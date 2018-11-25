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Suudi Veliaht Prens Bahreyn'de

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turunun ikinci durağı Bahreyn'e ulaştı

25 Kasım 2018 Pazar 23:36
Suudi Veliaht Prens Bahreyn'de

MANAMA (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turunun ikinci durağı Bahreyn'e geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, başkent Manama'ya ulaşan Suudi Veliaht Muhammed Bin Selman, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa tarafından karşılandı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turu kapsamında geçen perşembe Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. Suudi Prens Bin Selman üç günlük ziyaretin ardından bu ülkeden ayrılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yurt dışı turunun hangi ülkeleri kapsadığı açıklanmadı. Bazı ülkelerde Suudi Veliaht Prens'in olası ziyaretine farklı eylemlerle tepki gösteriliyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 23:36
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  3. Suudi Arabistan
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