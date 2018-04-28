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Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor

ABD'nin emriyle hızla bir dönüşüm gerçekleştiren Suudi Arabistan, kumarhane ve gece kulübü açması nedeniyle tepki gösteriyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 02:06
Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor

YENİAKİT.COM.TR - Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin "radikal düşünceleri derhal yok ederek ılımlı İslam'a" döneceğini açıklamasının ardından Suudi Arabistan'da hızlı bir dönüşüm başladı.

Geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan önümüzdeki on yıl içinde kumar ve gece kulübü gibi uygulamalar da dahil olduğu iddia edilen eğlence endüstrisine 64 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. 

SUUDİ VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Sosyal medyada yorum yapan Suudi vatandaşlar hızlı dönüşüme tepki gösterirken Türkiye'yi de örnek gösterdi.

Bazı Suudi vatandaşları "Türkiye uzaya çıkarken Suudi Arabistan gece kulübü açıyor" yorumları yaptı.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 02:06
  1. Muhammed bin Selman
  2. Veliaht Prens
  3. Suudi Arabistan

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