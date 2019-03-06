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Suudi trollerin hedefinde Türkiye'nin ekonomisi var

Suudi troller, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK için söylediği sözleri kesip Araplar için söylemiş gibi servis ettiler. Türkiye'nin ekonomisini hedef alan trollerin amacı Türk turizmini baltalamak.

06 Mart 2019 Çarşamba 08:15
Suudi trollerin hedefinde Türkiye'nin ekonomisi var

Son yıllarda Türkiye’nin tarihi, dini, tabii ve kültürel değerleriyle yakından ilgilenen Arap turistler, Suud trolleri rahatsız etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'daki terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suud troller tarafından, sosyal medyada, Arapça alt yazıyla, "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." șeklinde bașlıkla çarpıtılarak servis edildi.

Suud trollerin yeni hedefi türkiye'nin turizmi

Kaşıkçı cinayetini Türkiye'ye mal etmeye ve son dönemde Arapların turistlerin yıldızı haline gelen Türkiye'yi karalamaya çalıșan Suud trollerinin yeni hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

"Soylu, turistleri tehdit ediyor" yalanı

Sosyal medya hesaplarında Soylu aleyhine paylaşımlarda bulunan Suud trolleri, bakanın İstanbul Eyüpsultan'da FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef aldığı konuşmasını Arap halkına yapmış gibi göstermeye çalıştı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşması, "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." başlığıyla sosyal medyadan Arapça alt yazı ile servis edildi.

FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef almıştı

Bakan Soylu, Eyüpsultan'da 26 Şubat'ta yaptığı konuşmasında terör örgütlerini hedef alan konuşmasında şunları ifade etmişti: "Allah razı olsun, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatımız, bu dördümüz, dışarıda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz.

Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söveceksin, gelip burada, Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi. Bu milletin birliğine kastedeceksin, eskiden... Arkadaşlar seri seri dosyalar hazırlıyorlar, o dışarıda Türkiye düşmanlığını yapanlar için. Dünya kime kalır bilmiyorum artık ama Türkiye artık küçük bir ülke değildir. Bu kadar açık ve nettir.

PKK, yeniden umut bulmak için çaba sarfedecektir. Her terör örgütü böyledir. İllettir terör örgütleri. Ama biz onlara fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 08:15
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Süleyman Soylu
  4. Suudi Arabistan
  5. Turizm
  6. türkiye
  7. trol

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