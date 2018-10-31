Suudi savcı 2 kritik soruya cevap vermedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere ülkemize gelen Başsavcı Suud el Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile iki kez görüştükten sonra dün cinayet mahalli olan Başkonsolosluk’ta incelemelerde bulundu.

Israrla telefonu istedi

Suudlu Başsavcının Kaşıkçı’nın telefonunu istediği, böylece kimlerle ve ne kadar süre görüştüğü bilgisine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı iki ziyareti sırasında da ısrarla Kaşıkçı’nın cep telefonunun imajını isteyen Suud el Muceb'in bu tavrı Türk tarafında rahatsızlık meydana getirdi.

2 soruya cevap vermedi

Görüşmenin bilinmeyen ayrıntılarını Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinden aktaran Abdülkadir Selvi, Suudlu Başsavcı’nın, "Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını açıkladınız. Peki sizce cinayeti kim planladı?" sorusuna cevap vermediğini açıkladı.

Selvi şunları yazdı;

"Bunun üzerine Başsavcı Suud el Muceb’e, Kaşıkçı cinayetine ilişkin iki soru soruldu.

1- Bir yerli işbirlikçiden söz ettiniz. Bu yerli işbirlikçi kim?

2- Kaşıkçı’nın cesedi nereye gömüldü?

İşbirliğine yanaşmadı

Başsavcı Suud el Muceb, soruşturmaya ilişkin iki soruya cevap vermekten kaçınınca, "Bu konularda açıklamayı siz yaptınız. Bu açıklamanız doğrultusunda bize bilgi vermeniz devlet ciddiyetine uygun düşer" deniliyor. Başsavcı Muceb, bilgi vermeye yanaşmayınca, "Bu iki konuda bilgi vermediğiniz sürece bir ilerleme sağlanamaz" karşılığını alıyor. Türk çalışanların savcılık ifadelerine ulaşmaya çalışan Suud el Muceb, "Cinayet mahalli Türkiye olduğu için Suudi Arabistan’da tutuklu olan 18 kişinin ifadelerinin" talep edilmesi üzerine yine olumsuz yanıt veriyor.

Suudlu Başsavcı hem yerli işbirlikçinin ismini vermiyor, hem cesedin nerede saklandığı konusundaki bilgileri paylaşmıyor hem de Türk tarafının 18 kişinin ifadelerine ulaşmasına yardımcı olmuyor.

Yerli işbirlikçi ne oldu?

Cinayette bir yerli işbirlikçinin olduğu bilgisi Suudlu Başsavcı tarafından açıklanmıştı. Bu bilgiye Suudi Arabistan’daki tutukluların sorgusunda ulaşıldığı anlaşılıyor. Suud el Muceb, bu ismi Türk meslektaşlarıyla paylaşmadı. Ama Suudlu Başsavcı’dan yakında, yerli işbirlikçinin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan biri olduğu açıklaması gelirse şaşırtıcı olmasın. Ya da Suudlular bunu, "Başkonsolosluğun çalıştığı bir yerli işbirlikçi" olarak ifade edebilir.

Ceset nerede?

Bu cinayetin önceden planlandığı açıklaması da yine Suudlu Başsavcı tarafından yapılmıştı. Peki bu cinayetin cesedi nerede? Suudi Arabistan’da tutuklu olan 18 kişi ile Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin cesedin yeri konusunda bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Bunlar sorgularında cesedin nereye gömüldüğünü itiraf etmediler mi? Peki Başsavcı cesedin yeri konusundaki bilgiyi Türk meslektaşlarından niye gizledi? Çünkü Başsavcı cinayeti aydınlatmaya değil, soruşturmayı kapatıp, Veliaht Prens’i kurtarmaya çalışıyor."

(Hürriyet)