Suudi savcıdan Kaşıkçı mesajı

Cemal Kaşıkçı suikastı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arap Basını Savcılık kaynaklarına dayanarak bir haberi son dakika olarak geçti. Edinilen bilgiye göre Savcı, Kaşıkçı olayının hem cinayet olduğunu hem de 'planlı' olduğunu doğruladı.

"BU PLANLI BİR CİNAYET"

Suudi Arabistan basını Suudi Savcı'nın Cemal Kaşıkçı soruşturmasında edindiği bilgilere göre olaya "Planlı Cinayet" dediğini açıkladı.