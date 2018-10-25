Suudi savcıdan Kaşıkçı mesajı
Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürüldüğü artık kesinleşti.25 Ekim 2018 Perşembe 13:42
Cemal Kaşıkçı suikastı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arap Basını Savcılık kaynaklarına dayanarak bir haberi son dakika olarak geçti. Edinilen bilgiye göre Savcı, Kaşıkçı olayının hem cinayet olduğunu hem de 'planlı' olduğunu doğruladı.
"BU PLANLI BİR CİNAYET"
Suudi Arabistan basını Suudi Savcı'nın Cemal Kaşıkçı soruşturmasında edindiği bilgilere göre olaya "Planlı Cinayet" dediğini açıkladı.
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