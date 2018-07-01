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Yemen'de Suudi yönetimine tepki protestosu

Yemen’in başkenti Sana’da milyonlarca kişinin katıldığı protesto gösterilerinde Suudi rejiminin son saldırıları kınandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:25
Yemen'de Suudi yönetimine tepki protestosu

El’Meyadin kanalı verdiği haberde, Yemenlilerin Hudeyde halkına destek ve canileri kınamak için bir araya geldiklerini belirterek, gösteride, ''Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Suudi rejimine ölüm'' şeklinde sloganların atıldığını bildirdi.

Bu arada el’Hudeyde eyaletine yönelik Suudi rejiminin saldırıları devam ederken dün  Suudi rejimi koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının saldırıları devam etti.

Öte yandan Yemen ordusu ve Yemen Ensarullah güçlerinin saldırgan güçlere karşı misilleme operasyonları da devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 13:25
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