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Suudi Prens’ten şok çağrı: Kuveyt'e askeri operasyon lazım

Suudi Arabistan Prenslerinden Halit bin Abdullah bin Faysal bin Türki Al Suud, dün itibariyle Türkiye ile askeri koordinasyonun devamı olarak iş birliği anlaşması imzalayan Kuveyt’e askeri operasyon çağrısında bulundu.

12 Ekim 2018 Cuma 22:56
Suudi Prens’ten şok çağrı: Kuveyt'e askeri operasyon lazım

Suudi Arabistan Prensi Halit bin Abdullah Al Suud, sosyal medya hesabından Kuveyt’e askeri operasyon çağrısını yaptı.

Kuveyt hükumeti içinde Katar ve Müslüman Kardeşeler hareketine yakın isimlerin olduğunu ileri süren Suudi Prens Halit Al Suud, “Kuveyt, askeri operasyona muhtaç” dedi

Türkiye ile Kuveyt arasında askeri işbirliği anlaşması

Geçtiğimiz gün Kuveyt ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2019 yılı için ortak savunma iş birliği planı imzalanmıştı.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt ile Türkiye arasında deneyimlerin paylaşılması ve çabaların birleştirilmesi amacıyla ortak askeri koordinasyonun devamı olarak iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Haberde, anlaşmanın iki ülke askeri yetkilileri tarafından imzalandığı belirtilmişti.

Kuveyt'te 9-10 Ekim tarihlerinde Türkiye-Kuveyt Askeri İşbirliği Komitesi toplantıları düzenlenmişti.

Kaynak: Milli Gazete

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 22:56
  1. Türkiye
  2. Katar
  3. Kuveyt
  4. Arabistan
  5. Türkiye-Kuveyt Askeri İşbirliği
  6. Suudi Arabistan
  7. Halit bin Abdullah bin Faysal bin Türki Al Suud

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