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Suudi prensten itiraf: Cemal Kaşıkçı gibi beni de...

Suudi Arabistan Prensi Halid bin Farhan el Suud, ülke yönetiminin Cemal Kaşıkçı gibi kendisini de kaçırmak istediğini iddia etti.

16 Ekim 2018 Salı 14:28
Suudi prensten itiraf: Cemal Kaşıkçı gibi beni de...

Almanya'da yaşayan Suudi Arabistan Prensi Halid bin Farhan el Suud, ülke yönetiminin kendisini de kaçırmak istediği ancak başarısız olduğu iddiasında bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasının ardından Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Halid bin Farhan el Suud, Suudi Arabistan hükümetinin "kendisine bir tuzak kurarak kaçırmak istediğini" ileri sürdü.

"Bir tuzak olduğunu anladım"

Suudi prens, Kaşıkçı'nın kaybolmasından birkaç gün önce Kahire'de yaşayan bir akrabasının kendisine ulaştığını ve yazılı bir çekin olduğunu belirterek, "Akrabam bana bu çekin mali durumuma yardımcı olmak için hazırlandığını ifade etti. Ancak bunu almam için Kahire'deki büyükelçiliğe gitmem gerekecekti. Bunun bir tuzak olduğunu anladım'' ifadelerini kullandı.

Prens, bunu yaptığı takdirde kesinlikle kaçırılacağını ve Kaşıkçı'nın başına gelenlerin kendisine de uygulanacağından şüphesi bulunmadığını da vurguladı.

DPA, Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin konuyla ilgili iddialara henüz cevap vermediğini bildirdi.

DPA ayrıca, Alman Devlet Güvenlik Birimlerinin el Suud ve ailesine yönelik tehditler olduğunu doğruladığını, Suudi Arabistan'ın prensin iadesi için Almanya'dan talepte bulunduğunu yazdı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:28
  1. İstanbul
  2. Halid bin Farhan el Suud
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Suudi Arabistan

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    bu araplarda yahudi soyundan olup çok vahşi vede acımasızcanidirler. heleki baştakiler müslümanlık maskesi takmış yaratıklardır.
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