Suudi Prens'ten askeri müdahale çağrısı!

Suudi Prens Halid bin Abdullah es Suud, sosyal medya vasıtasıyla, Kuveyt'e askeri müdahale çağrısı yaptı.

Es Suud, paylaştığı tweette, "Kuveyt'in İhvan'ın ve Hamad'ların (Katar hanedanı) necasetinden kurtulmak için yeni bir 'Kararlı Fırtına Operasyonu'na muhtaç olduğunu" dile getirdi.

"Kararlı Fırtına Operasyonu" Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de İran destekli Husilere karşı başlattığı, sivil kayıplarıyla adını duyuran askeri harekatın ismiydi.

Suudi prensin ifadesi, sosyal medyada tepki topladı.

Kaynak: Mepa News