'Suudi Prensi' domuz eti yeyince...

Kolombiya doğumlu, ABD'li bir aile tarafından evlat edinilerek ABD'de büyüyen 47 yaşındaki Anthony Gignac, 2008 yılında bir otel ve birkaç şirketi 10 bin dolar zarara uğratmaktan hüküm giydi. Dava sürecinde Gignac'ın 1991'den beri sahte kimliği ile çeşitli manipülasyonlar yaptığı ve o dönemde Miami'de bir dubleks dairesi ve çok sayıda lüks otomobili olduğu anlaşıldı. Dolandırıcı o zamanki davadan kefalet ödeyerek kurtulabildi. 1991, 1994, 1996, 2002 ve 2006 yıllarında benzer suçlardan hüküm giydi.

Lüks harcamalarda bulunan, pahalı saatler, son model arabalara binen Gignac, bu sayede hiç dikkat çekmedi.

Gignac'ın adamlarından biri, geçtiğimiz yıl Amerikalı yatırımcı Jeffrey Saffer'i arayarak, Suudi prensin kendisinin sahip olduğu tatil beldesine 440 milyon dolar yatırmak istediğini bildirdi. Saffer, 'sahte prensi' davet etti, ardından Gignac ile dairesinde buluştu. Orada 'prens' kendisine Dubai Bankası'nın 600 milyon dolarlık sahte teminat mektubunu gösterdi.

İlerleyen süreçte görüşmelere Colorado eyaletindeki Aspen kentinde devam ederlerken, Saffer, Müslüman bir ülkeden gelen yatırımcının domuz etli yemekleri iştahla yediğini fark etti. Saffer'in güvenlik servisinden Gignac'ı araştırmalarını rica etmesiyle 'sahte prensin' yalanı ortaya çıktı.

Gignac hakkında soruşturma açan Florida adli makamları, geçen kasım ayında kendisini yine sahte bir isimle geldiği havalimanında gözaltına aldı. Dolandırıcının dairesinde yapılan aramadaysa farklı isimlerin olduğu kartvizitler, sahte diplomatik plakalar, kredi kartları, nakit binlerce dolar ve Suudi Kraliyet ailesinin üyesi adına çıkarılmış mali belgeler ele geçirildi.

Geçen mayısta Gignac, suçunu itiraf etti. Mahkemenin dolandırıcı hakkındaki nihai kararını ağustos ayında vermesi bekleniyor.