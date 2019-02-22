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Suudi prenses, Sami Savatlı'nın 2 eserini satın aldı

Suudi prenses Al Anoud Bint Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, sanatçı Sami Savatlı'ya ait iki eseri kişisel sanat koleksiyonuna dahil etti.

22 Şubat 2019 Cuma 09:02
Suudi prenses, Sami Savatlı'nın 2 eserini satın aldı

Suudi prenses Al Anoud Bint Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, sanatçı Sami Savatlı'ya ait iki eseri kişisel sanat koleksiyonuna dahil etti.

Sami Savatlı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savatlı’nın çağdaş bir yorumla hayata geçirdiği ve hat sanatından ilham aldığı eserleri Orta Doğu’da ilgi görmeye başladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, sanatçı, eserlerde altın varak ve mürekkep kullandı. Derin mavi ve gold tonlarında, ahşap üzerine nakşedilen eserler de "Ya Allah" ve "Ya Fettah" yazıyor. Sami Savatlı’nın Esma-ül Hüsna serisinden olan eserlerdeki yoğun işçilik ve detaylardaki zenginlik göze çarpıyor.

Adını son olarak, Esma Sultan’da gerçekleştirilen Değerler Zirvesi’nde duyuran sanatçı, modern sanata geleneksel çizgileri taşıdığı ve öz değerlere sahip çıktığı için ödüle layık görülmüştü.

Sami Savatlı, eserlerinde doğu ile batıyı, klasik ile moderni harmanlayan stilini, cesur renkler ve zengin dokular üzerinden hayata geçiriyor.

Geleneksel sanatların birçoğundan referans alan sanatçı, hat sanatından ilhamla oluşturduğu son dönem eserlerinde; yağlı boya, akrilik, mürekkep ve altın kullanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:02
  1. Sanatçı Sami Savatlı

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