Suudi prenses Fransa'da soyuldu

France Bleu'de yer alan habere göre, hırsızlık olayı cuma günü yaşandı. Haberde, başkent Paris'in Vendome Meydanı'nda bulunan lüks bir otelde konaklayan ismi açıklanmayan prensesin, 800 bin avro değerindeki mücevherinin çalındığını fark ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Mücevherin kasa gibi korumalı bir yerde muhafaza edilmediği bilgisine yer verilen haberde, odada herhangi bir kapının zorlanması gibi izlere rastlanmadığı da aktarıldı.

Aynı otelde bulunan mücevher mağazasında bu yılın ocak ayında gerçekleşen baltalı soygunda 4 milyon avro değerinde takı çalınmıştı. Maskeli 5 kişinin yaptığı soygundan kısa süre sonra hırsızlardan üçü yakalanmıştı.