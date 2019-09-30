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Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'dan dünyaya İran tehdidi: Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı kalmaz

Dünyanın İran'ı kontrol altında tutmaya yönelik adımlar atmaması halinde petrol fiyatlarının hayal bile edilemeyecek seviyelere yükseleceğini söyleyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Etkiler sadece Suudi Arabistan ya da Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı kalmaz" tehdidinde bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman'dan dünyaya İran tehdidi: Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı kalmaz

Suudi Arabistan ile İran arasında çıkacak olası bir savaşın küresel ekonomiyi yerle bir edeceğini ifade eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, iki hafta önce Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu. Selman, "Eğer dünya İran'ı engellemek için güçlü ve kararlı adımlar atmazsa küresel çıkarları tehdit eden yeni eylemler göreceğiz. Petrol arzı sekteye uğrar, fiyatlar görülmemiş seviyelere çıkar" diye konuştu.

"Etkileri Orta Doğu ile sınırlı kalmaz"

Orta Doğu'nun küresel enerji arzının yüzde 30'unu barındırdığını vurgulayan Veliaht Prens Selman, "Küresel ticaretin yüzde 20'si bu bölgeden geçiyor. Küresel ekonominin yüzde 4'ünü de Orta Doğu üretiyor. Tüm bunların durma noktasına geldiğini düşünün. Bu küresel ekonominin yerle bir olması anlamına gelir. Etkiler sadece Suudi Arabistan ya da Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı kalmaz" uyarısında bulundu.

"Siyasi ve barışçıl bir çözüm, askeri çözümden..."

Barışçıl bir karar vermeyi tercih ettiğini, zira Suudi Arabistan ile İran arasındaki bir savaşın küresel ekonomiyi çökerteceğini söyleyen Selman, "Siyasi ve barışçıl bir çözüm, askeri olandan çok daha iyidir" ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:33
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