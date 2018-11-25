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Suudi prensten CIA'in 'Selman' raporuna tepki

Suudi prens Turki el Faysal, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin veliaht prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla planlanıp işlendiğini açıklayan CIA'e güvenilemeyeceğini söyledi.

25 Kasım 2018 Pazar 12:23
Suudi prensten CIA'in 'Selman' raporuna tepki

Suudi prens Turki el Faysal, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı cinayetinin veliaht prens Muhammed bin Selman'ın talimatı üzerine gerçekleştiği yönündeki raporunun güvenilir olmadığını savundu.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi olan el Faysal, "CIA'in durum değerlendirmelerinde kesinlik ve doğruluk açısından en yüksek standartlara sahip olduğu söylenemez. Bunun çok sayıda örneği var" diye konuştu.

“Niye hesap sorulmadığını merak ediyorum”

Prens, kurumun 2003 yılında Irak'a savaş açılmasına yol açan 'Irak'ın kimyasal silah sahibi olduğu' yönündeki değerlendirmesine atıfta bulunarak, "ABD'de CIA'e yargı önünde niye hesap sorulmadığını merak ediyorum. İstanbul'daki başkonsoloslukta kimin ne yaptığı, kimin suçlu olup olmadığı konusundaki değerlendirmelerine yanıtım budur" dedi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:23
  1. İstanbul
  2. Turki el Faysal
  3. prens Muhammed bin Selman
  4. Cemal Kaşıkçı

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  • ahmetahmet18 dk önce
    kasikci zalim katliamini ortmek be hafifletmeye calisan herkesin eline serefine(varsa!) kan bulasmistir...
  • MilletMillet27 dk önce
    Günaydın uyanda balığa gidelim hödük
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